Flux migratoires : Des entrées en hausse en 2022

En 2022, le nombre de personnes immigrées entrées en France pour au moins un an augmente de 21 % par rapport aux années 2018-2019, dans un contexte de normalisation sanitaire et de guerre en Ukraine (Insee).

Entre le 1ᵉʳ janvier 2020 et le 1ᵉʳ janvier 2021, la population résidant en France s’est accrue de 289 000 personnes, dont 66 000 au titre du solde naturel et 223 000 au titre du solde migratoire (Insee).



En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le nombre d’entrées sur le territoire de personnes nées en France ou nées Françaises à l’étranger dépasse celui de leurs sorties : contrairement aux années précédentes, leur solde migratoire est positif (+63 000). Celui des personnes immigrées est de +160 000 en 2020, niveau le plus bas depuis 2011.

En 2022, le nombre de personnes immigrées entrées en France pour au moins un an augmente de 21 % par rapport aux années 2018-2019. En lien avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, la hausse est particulièrement marquée pour les personnes originaires d’autres pays européens que ceux de l’Union européenne, notamment d’Ukraine ou de Russie.

La moitié des personnes immigrées entrées en France en 2022 ont entre 18 et 38 ans à leur arrivée, et un peu plus de la moitié de celles âgées d’au moins 25 ans sont diplômées de l’enseignement supérieur au début de l’année 2023.

Deux statistiques

331 000 immigrés sont entrés en France en 2022, selon le recensement de la population, tandis que 319 000 premiers titres de séjour ont été délivrés cette même année.

La proximité des chiffres rend le rapprochement tentant, mais ces deux statistiques, estimées respectivement par l’Insee et par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, sont de natures différentes. Elles concernent pour partie des personnes distinctes, à la fois du point de vue de leur origine géographique, de leur âge, de leurs conditions administratives de séjour en France ou encore de leur durée de résidence sur le territoire français. De plus, de nombreux immigrés n’obtiennent pas leur titre de séjour dès l’année de leur arrivée sur le territoire.

Attention à l’interprétation des chiffres

Attention donc à l’utilisation de ces chiffres. Les titres de séjour délivrés une année ne permettent pas de mesurer les entrées sur le territoire cette même année. Additionner les deux chiffres n’a pas non plus de sens puisqu’une part significative des immigrés sont comptabilisés dans les deux indicateurs : lors de leur entrée, puis lors de la délivrance de leur titre de séjour. Utiliser les chiffres des entrées sur le territoire pour en déduire l’évolution de la population immigrée en France serait également une erreur car il faut tenir compte des sorties du territoire et des décès : sur la période 2006-2020, pour quatre entrées d’immigrés en France, on observe environ une sortie et un décès. Explications !