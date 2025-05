Le géant pharmaceutique est sous pression suite à de multiples investigations : chute des cours boursiers et dirigeants sous surveillance…

Dans ce qui est devenu un scandale en évolution rapide, Pfizer fait désormais face à des défis juridiques croissants sur plusieurs continents alors que des enquêtes concernant le développement de son vaccin contre la COVID-19, sa tarification et ses contrats d’approvisionnement sont mises en lumière.

La direction en crise

Aux États-Unis, un haut dirigeant de Pfizer aurait fui au Canada plutôt que de répondre aux questions sur le calendrier de développement du vaccin. Les enquêteurs se concentrent particulièrement sur des allégations selon lesquelles des données auraient été manipulées pour des raisons financières plutôt que scientifiques.

Pendant ce temps, les tribunaux européens ont porté un coup dur à l’entreprise. Le 14 mai, le tribunal de l’Union européenne a jugé que la Commission européenne avait illégalement refusé de divulguer des SMS échangés entre la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Ces messages concerneraient des négociations pour 4,6 milliards de doses de vaccins d’une valeur d’environ 71 milliards d’euros.

Impact sur le marché

La décision judiciaire a provoqué une chute immédiate du cours de l’action Pfizer. Les perspectives financières de l’entreprise ont été davantage compromises par l’annonce de l’ancien président Donald Trump concernant des plans de réduction des prix des médicaments de 30 à 80% aux États-Unis. D’importants actionnaires institutionnels, notamment Vanguard (9,20%), BlackRock (8,34%) et State Street (5,22%), auraient exprimé leur inquiétude face à ces développements.

Évolution de la couverture médiatique

La couverture médiatique de cette controverse a connu des changements notables. Plusieurs grands médias qui rejetaient auparavant le scepticisme vaccinal ont adopté une approche plus mesurée dans leur traitement des enquêtes actuelles. Cependant, certaines organisations de fact-checking continuent d’affirmer que le vaccin reste « sûr et efficace sur la base des données provenant de milliards de vaccinations dans le monde ».

Des personnalités politiques, dont Florian Philippot, se sont emparées de la controverse, la qualifiant de « scandale incroyable » avec « des dirigeants qui s’enfuient ».

Les autorités belges envisagent de rouvrir leur enquête sur l’approvisionnement en vaccins, tandis que des responsables sanitaires allemands commencent à reconnaître ce que certains décrivent comme des erreurs dans la réponse à la pandémie.

Ces développements en cours soulèvent des questions sur la réglementation pharmaceutique, les procédures d’approvisionnement d’urgence et la responsabilité des entreprises qui pourraient avoir des implications significatives au-delà de ce cas spécifique.