Ursulagate : un lobbyiste belge défie l’Europe

La présidente de la Commission européenne est visée à titre personnel par une plainte pénale dans l’affaire des vaccins anti-Covid. Frédéric Baldan publie un livre choc « UrsulaGates : la compromission par les lobbys »*.

Le 5 avril 2023, une plainte pénale avec constitution de partie civile est déposée entre les mains du juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay par le lobbyiste Frédéric Baldan. Elle est à charge de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les préventions soulevées ? Corruption, prise illégale d’intérêts, destruction de documents administratifs et usurpation des titres et fonctions. En cause, la négociation secrète par textos échangés entre la Présidente et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. L’enjeu, le droit à la transparence et les 35,1 milliards d’euros offerts sur un plateau à Pfizer.

Quels sont les principaux lobbys ?

Alors qu’il réclame la suspension des commissaires pour violation de leur code de bonne conduite, c’est la Commission von der Leyen qui finit par radier l’accréditation de lobbyiste de Frédéric. Une manœuvre de rétorsion évidente contraire à la directive de l’UE qui protège les lanceurs d’alerte — en théorie.

Pourquoi la Commission von der Leyen refuse-t-elle obstinément de rendre publics ces contrats ? Quels sont les principaux lobbys de la crise COVID ? Comment ont-ils infiltré les institutions ? Dans quel but ? Comment Ursula von der Leyen a-t-elle été compromise ? Qu’est-il advenu de nos données de santé et de nos droits fondamentaux à l’occasion de cette crise ?

Reprendre le contrôle de nos vies

Dans son ouvrage, Frédéric Baldan expose les secrets de l’industrie du lobbying afin que nous accédions à l’information et puissions nous réapproprier les moyens de reprendre le contrôle de nos vies. Des mots de l’auteur lui-même, ce livre met en évidence des éléments que la Police judiciaire n’a pas eu les moyens d’identifier par elle-même. Notamment, il y révèle le nom du grand cabinet de lobbying ayant “vendu” la guerre du Golfe et qui a été chargé par Pfizer de travestir la science.

Frédéric Baldan

Frédéric est ancien lobbyiste européen, spécialiste des affaires entre la Chine et l’UE, premier plaignant dans l’affaire pénale contre Ursula von der Leyen, activiste des droits fondamentaux et auteur.

L’affaire judiciaire dont il est à l’origine a été couverte par plus de 150 médias dans plus de 30 pays et a attiré presque 3000 autres victimes venant de toute l’Europe — constituées ou non partie civile — dont des États membres de l’Union, des partis, des navigants ou encore des parents ayant perdu leur enfant en raison d’effets secondaires graves. Son action est reconnue comme historique et sans précédent dans l’UE.

* »UrsulaGates : la compromission par les lobbys » de Frédéric Baldan (Éditions Droits et Libertés) 384 pages- 24,90 euros.

