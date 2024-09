Nancy : « Vive les microbes ! »

Le CHRU de Nancy soutient l’avant-première du film « Vive les Microbes ! » de la réalisatrice, journaliste, écrivaine Marie-Monique Robin en présence de la pédiatre et allergologue Dr Amandine Divaret-Chauveau. Lundi 30 septembre 2024 à 20h, au Caméo Commanderie, salle Fellini. Un débat est prévu à la fin de la projection.

Il y a 50 ans, moins de 5 % de la population mondiale souffrait d’asthme et d’allergies, aujourd’hui c’est plus de 35 %. D’après l’OMS, le taux pourrait atteindre les 50 % avant 2050.

« Vive les microbes ! » Marie-Monique Robin, réalisatrice, journaliste, écrivain est un thriller scientifique mené sur quatre continents. Allergologues, biologistes, épidémiologistes ou immunologues ont mené un véritable travail de détective pour comprendre les causes de ce qu’ils appellent « l’épidémie ». Au Parlement Européen de Bruxelles et sur leur terrain de recherche, ils plongent le grand public avec pédagogie et passion dans l’enquête qui leur a permis de résoudre l’énigme dont les microbes sont la clé !

Si 1% des microbes (virus, bactéries, parasites) peuvent être dangereux pour notre santé, 99 % sont indispensables à la vie !

Les scientifiques ont montré que l’absence de biodiversité animale, végétale et microbienne dans les milieux urbains, due à la bétonisation, l’hyper-hygiénisme, et l’aseptisation des aliments industriels, provoque un appauvrissement du microbiote intestinal des enfants, et contribue à l’affaiblissement de leur système immunitaire, en faisant le lit des pathologies inflammatoires, qui les rendent aussi plus vulnérables aux maladies infectieuses.

La diffusion du film est prévue sur ARTE, le 08 octobre 2024 à 20h50