Covid-19 : Comprendre les dangers de la vaccination

Le 5ᵉ congrès de santé intégrative a réuni, à la mi-juin 2024, plus de 60 conférenciers, parmi lesquels Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, habilité à diriger des recherches (HDR) en biochimie. Son intervention, certes un peu longue (une heure) et un peu technique, restera un morceau d’anthologie pour chercheurs et médecins.