Dimanche 10 mai à Millery (54), randonnées au profit de la lutte contre le cancer

La MPT MJC de Millery, en Meurthe-et-Moselle, organise une manifestation sportive au profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine : « Millery-Autreville, tous unis contre le cancer ».

Le long de la Moselle

Au programme : quatre parcours balisés de 7, 11, 15 et 21 km, au départ de la place André Chotel à Millery, avec des départs libres entre 8h et 13h.

Les participants pourront effectuer les parcours en randonnée pédestre, en VTT ou en course à pied (trail), sur des itinéraires majoritairement situés en forêt, le long de la Moselle et des étangs d’Autreville.

Accessible à tous les publics, la participation est fixée à 10 € pour les adultes, tandis que l’événement est gratuit pour les enfants.

Une mobilisation locale toujours plus forte

L’édition 2025 a une nouvelle fois démontré l’engagement du territoire :

163 participants (marcheurs, VTTistes, traileurs), dont une vingtaine d’enfants

75 donateurs

une vingtaine de bénévoles mobilisés

Grâce à cette dynamique collective, un montant record de 2 185 € a été reversé à l’Institut de Cancérologie de Lorraine pour soutenir la recherche contre le cancer, contre 1 690 € en 2024.

Informations pratiques

• 📅 Dimanche 10 mai 2026

• 🕗 Horaires : départs libres entre 8h et 13h

• 📍 Départ : Place André Chotel – Millery

• 🚶‍♂️🚴‍♀️🏃‍♂️ Activités : marche, VTT, trail

• 💶 Participation : 10 € / adulte – gratuit pour les enfants

Contact

Gilles CHOTEL

MPT MJC Millery

tél 06 58 94 17 41

mptmillery@gmail.com