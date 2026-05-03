Dimanche 10 mai à Millery (54), randonnées au profit de la lutte contre le cancer

La MPT MJC de Millery, en Meurthe-et-Moselle, organise une manifestation sportive au profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine : « Millery-Autreville, tous unis contre le cancer ».
Le long de la Moselle
Au programme : quatre parcours balisés de 7, 11, 15 et 21 km, au départ de la place André Chotel à Millery, avec des départs libres entre 8h et 13h.
Les participants pourront effectuer les parcours en randonnée pédestre, en VTT ou en course à pied (trail), sur des itinéraires majoritairement situés en forêt, le long de la Moselle et des étangs d’Autreville.
Accessible à tous les publics, la participation est fixée à 10 € pour les adultes, tandis que l’événement est gratuit pour les enfants.
Une mobilisation locale toujours plus forte
L’édition 2025 a une nouvelle fois démontré l’engagement du territoire :
- 163 participants (marcheurs, VTTistes, traileurs), dont une vingtaine d’enfants
- 75 donateurs
- une vingtaine de bénévoles mobilisés
Grâce à cette dynamique collective, un montant record de 2 185 € a été reversé à l’Institut de Cancérologie de Lorraine pour soutenir la recherche contre le cancer, contre 1 690 € en 2024.
Informations pratiques
• 📅 Dimanche 10 mai 2026
• 🕗 Horaires : départs libres entre 8h et 13h
• 📍 Départ : Place André Chotel – Millery
• 🚶♂️🚴♀️🏃♂️ Activités : marche, VTT, trail
• 💶 Participation : 10 € / adulte – gratuit pour les enfants
Contact
Gilles CHOTEL
MPT MJC Millery
tél 06 58 94 17 41
mptmillery@gmail.com