CHRU de Nancy : des animaux de la ferme à l’hôpital d’enfants

Grâce à un partenariat entre la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et le CHRU de Nancy, la ferme s’invite à l’hôpital d’enfants.

Le mercredi 24 septembre 2025 de 10h à 17h, la magie de la ferme s’invite à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy sur le site des hôpitaux de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy. Cette journée d’animation exceptionnelle, au plus proche des animaux et de la vie à la ferme, offre aux jeunes patients et aux personnes âgées hospitalisées une parenthèse apaisante, leur permettant d’oublier durant un instant l’univers hospitalier pour s’immerger dans un autre monde.

Une découverte immersive des animaux de la ferme

Sur l’espace vert situé devant la sortie des consultations, un chapiteau spécialement installé accueillera patients, familles et personnels hospitaliers pour une rencontre privilégiée avec une variété d’animaux de la ferme : ânes, poneys, alpagas, moutons, chèvres, poules, poussins, lapins et cochons d’Inde.

Ces interactions seront encadrées par un groupe d’agriculteurs du réseau « Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle ». Ces professionnels passionnés, habitués à accueillir écoles et familles sur leurs exploitations, partageront leur savoir-faire et leur amour du métier. Grâce à leur expertise, petits et grands découvriront de manière ludique et pédagogique le quotidien de ces petits compagnons.

En complément, les enfants participeront à divers ateliers pédagogiques et artistiques animés par l’équipe des Blouses roses, tous en lien avec l’univers de l’agriculture et de la ferme.

Cette journée se veut une véritable bulle d’oxygène, offrant une parenthèse heureuse aux patients auprès des animaux familiers, source de réconfort et de bien-être.

Un événement plébiscité par les patients

Le succès est au rendez-vous depuis la première édition organisée en 2019, dans le cadre du Téléthon, cette initiative a immédiatement conquis son public. La seconde édition en 2023 a confirmé cet engouement, avec l’intégration réussie des personnes âgées hospitalisées.

Forts de ces réussites, la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et le CHRU de Nancy renouvellent leur collaboration, associant une nouvelle fois les personnes âgées suivies à l’hôpital.

Septembre en Or : solidarité agricole contre les cancers pédiatriques

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de Septembre en Or, mois de sensibilisation et de soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques. Cette occasion permet aux agriculteurs, aux salariés du secteur agricole et aux organisations qui les entourent de faire valoir les valeurs d’humanité qui animent le monde agricole.

Un appel au don a été lancé auprès de ces organismes au profit de l’AREMIG* (Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves), à l’initiative de la Maison des Parents située à proximité de l’Hôpital d’enfants à Brabois, et qui contribue à faire avancer la recherche contre le cancer de l’enfant