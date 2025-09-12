Le CHRU de Nancy sensibilise aux cancers du sang

Près de 40 000 nouveaux cas de cancers du sang sont diagnostiqués chaque année en France. Leucémies, lymphomes, myélomes… Ces pathologies, souvent silencieuses, nécessitent une prise en charge spécialisée, mobilisant des traitements innovants et un accompagnement pluridisciplinaire. Le CHRU de Nancy, acteur de référence en hématologie adulte, s’engage activement dans le cadre de Septembre Rouge, mois de sensibilisation, avec une série d’actions à destination des patients, des proches, du personnel soignant et du grand public.

Un programme ouvert et riche

Jeudi 19 septembre de 10h à 15h – Hall de Brabois Adultes

Un village « cancers du sang » réunira les équipes hospitalières (infirmiers en pratique avancée, diététiciens, socio-esthéticiennes), les associations de patients (APELHH, AF3M, ELLYE, Leucémie Espoir 57, Ligue contre le cancer 54) ainsi que les laboratoires partenaires (Abbvie, GSK, AstraZeneca, Janssen).

Un studio mobile de podcast « Cancers du sang, nos vies » sera présent toute la journée pour enregistrer un épisode en direct dédié au dispositif d’annonce, mettant en avant plusieurs professionnels du CHRU de Nancy, en partenariat avec le laboratoire Abbvie.

En parallèle, une collecte de sang, pour les professionnels de l’établissement uniquement, est organisée en lien avec l’Établissement Français du Sang.

Dimanche 21 septembre – Ludres

Une marche solidaire est organisée avec le partenariat de Ludres Marche, au profit de l’association Amélioration des Prestations, de l’Environnement et des Loisirs des Hospitalisés en Hématologie (APELHH). Trois parcours sont proposés (2,5 km, 5 et 10 km), avec un départ libre entre 14h et 15 h 30.

Participation : 5 € reversés à l’association. Un stand d’accueil, une buvette et une vente solidaire seront installés sur place.

Du 1er au 30 septembre – Salle d’attente des consultations d’hématologie – Brabois Adultes

Une borne interactive « Mon parcours LLC » sera accessible à tous les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique afin de mieux comprendre les étapes de leur prise en charge.

Hématologie : une offre de soins complète au CHRU de Nancy

Le service d’hématologie du CHRU prend en charge les principales hémopathies malignes (leucémies aiguës et chroniques, lymphomes, myélomes, syndromes myélodysplasiques), à travers plusieurs unités :

Hospitalisation conventionnelle (24 lits, soins de consolidation, autogreffes),

Soins intensifs (20 lits, allogreffes, thérapies CAR-T cells),

Hospitalisation de jour et consultations (traitements ambulatoires, transfusions, hémaphérèses).

Les soins sont assurés par une équipe pluridisciplinaire : médecins, infirmiers spécialisés, Infirmiers de Pratiques Avancées (IPA), diététiciens, psychologues, assistantes sociales, masseurs kinésithérapeutes. Le dispositif d’annonce, prévu dès le diagnostic, permet un accompagnement personnalisé et structuré.

L’association APELHH, portée par des soignants, agit quotidiennement pour améliorer le confort des patients : prêt de tablettes, accès gratuit à la télévision et au wifi, matériel d’activité physique, séances de relaxation, soins socioesthétiques.

Mieux connaître les symptômes pour favoriser le diagnostic

Les cancers du sang peuvent provoquer des signes discrets, parfois banalisés : fatigue persistante, sueurs nocturnes abondantes, fièvre prolongée sans cause identifiée, douleurs osseuses, ganglions gonflés, perte de poids inexpliquée, saignements fréquents ou hématomes, infections répétées, etc.

Une meilleure connaissance de ces symptômes permet de réduire les délais de diagnostic et d’initier plus tôt une prise en charge adaptée.