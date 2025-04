Pour le retrait immédiat des produits ARNm !

Le collectif Les Enfants d’Hippocrate, organise une conférence de presse, le 29 avril 2025 pour présenter le détail de ses recherches concernant les défauts majeurs de qualité, de sécurité et d’efficacité des produits dénommés vaccins anti-covid à ARNm : Comirnaty et Spikevax.

Le collectif Les enfants d’Hippocrate demandent aux autorités sanitaires :

Le retrait immédiat du marché des produits à ARNm, chez l’humain et l’animal

Un moratoire sur la recherche clinique sur les ARNm

L’étude exhaustive et indépendante de ces produits

La reconnaissance et la prise en charge financière, psychologique et médicale des victimes des injections anti Covid19

L’information exhaustive aux soignants et au public sur cette thématique

La mise en place de filières de recherches clinique et fondamentale, et de soins, susceptibles

d’améliorer le diagnostic et les traitements des victimes d’effets indésirables

Le développement et l’accès au dosage diagnostic de la protéine Spike vaccinale et virale

Conférence de presse

Une conférence de Presse se tiendra à Paris le mardi 29 avril 2025 – demandant le « Retrait immédiat du marché des produits ARNm ».

L’association « Les Enfants d’Hippocrate » organisera le 29 avril 2025 à 11h à Paris XIᵉ une conférence de presse. En présence du Pr Christian Perronne, du Dr Louis Fouché, du Dr Christian Velot, du Dr Hélène Banoun, Dr Claude Escarguel et des représentants de l’Association AAVICTEAM.

L’association présentera le détail de ses recherches concernant les défauts majeurs de qualité, de sécurité et d’efficacité des produits dénommés vaccins anti-covid à ARNm : Comirnaty et Spikevax.

Elle exposera également des propositions diagnostiques pour accompagner les victimes de covid long et d’effets indésirables des vaccins.