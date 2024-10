« La danse macabre des ondes électromagnétiques »

C’est le sous-titre du livre que Patrick Jaulent* et de Jean-Marc Sabatier* viennent de publier : « Ami, entends-tu ces fréquences qui tuent ? » On apprend que des ondes peuvent être détournées pour blesser, tuer, prendre le contrôle des individus. Explications et interview.

Nous vivons dans un environnement de champs électromagnétiques. Il en existe d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, rayonnements du soleil…). Il existe aussi des champs électromagnétiques créés par l’activité humaine. Les ondes servent de support à la transmission de données. Elles sont aussi utilisées dans l’industrie et le secteur médical. Les radars, l’aviation, le domaine maritime, l’automobile, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), des applications thérapeutiques et le soudage par résistance, les fours à induction, la sécurité sanitaire de l’alimentation, l’environnement, etc. sont autant de domaines d’application des ondes électromagnétiques.

Des ondes invalidantes ou mortelles

Mais sait-on que certaines plages de fréquence (300 MHz à 300 GHz) employées pour des objets usuels du monde moderne (wifi, téléphone, four à micro-ondes, antenne 5G, éolienne, etc.) peuvent être détournées à dessein afin de générer de puissantes ondes électromagnétiques invalidantes ou mortelles pour l’organisme humain.

En 1959, selon les auteurs, il y a la première tentative d’élimination d’un être humain par rayonnements ionisants. Visé, le vice-président des États-Unis, Richard Nixon.

« En 1980, le Wifi n’existe pas encore (il sera créé en 1997), mais une fréquence semble intéresser beaucoup de monde, essentiellement les militaires, comme celle utilisée pour l’étude des ‘’Mécanismes d’altération de la barrière hémato-encéphalique induite par les micro-ondes ’’ : 2450 MHz.

Le 2 septembre 2018, un article de CNN, toujours très bien informé, rapporte que « Des micro-ondes sont soupçonnées d’être impliquées dans des ‘’attaques soniques’’ contre des diplomates américains à Cuba et en Chine. »

Des armes redoutables

Le 31 octobre 2023 et le 11 juillet 2024, de curieux brevets d’invention ont été déposés par des auteurs discrets, souvent associés à des officines « mystérieuses » qui ne sont pas toujours bienveillantes et recommandables, dans le but de contrôler, à distance et à notre insu, nos pensées et agissements, notre santé, voire notre longévité.

À travers le livre singulier « Ami, entends-tu ces fréquences qui te tuent ? », les auteurs Patrick Jaulent et Jean-Marc Sabatier proposent de pénétrer un monde inconnu et glaçant pour le commun des mortels, et pourtant bien réel…

L’ouvrage est dédié aux victimes désignées ou involontaires de ces ondes électromagnétiques délétères.

* Patrick Jaulent, docteur en électronique et expert en cybersécurité.

*Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. Directeur de recherche au CNRS, HDR en biochimie.

Patrick Jaulent : « La guerre des ondes a commencé »

Votre livre est intitulé « Ami, entends-tu ces fréquences qui tuent ? » Sont-elles vraiment dangereuses, ces ondes ?

Il existe deux catégories d’ondes. Le rayonnement ionisant naturel (les ondes du soleil, de la foudre, etc.). Et le rayonnement artificiel non ionisant qui n’est pas nocif à condition de respecter certaines valeurs limites. On les mesure en watts, en volts, en ampères. Alors qu’un champ électromagnétique se mesure en Gauss et en tesla. En France et en Europe on utilise les mesures en volts, ampères et watts. Alors que les Allemands disent qu’il faut les mesurer en Gauss et en Tesla pour connaître le taux d’absorption d’une onde électromagnétique par nos cellules. Comme on ne l’utilise pas en France, on est tranquille. Si on ne fait pas les bonnes mesures, on n’est pas ennuyé. Pas de mesure, donc pas de limite. Pas de danger des ondes électromagnétiques !

Et pourtant…

Lors de l’exposition à des champs hautes fréquences (supérieur à 100 kHz), l’énergie absorbée par les tissus biologiques peut entraîner une augmentation de la température du corps entier (hyperthermie) ou d’une partie du corps. Il existe aussi des champs d’extrêmes basses fréquences, de 1 Hz à 300 Hz, le corps humain génère des ondes pour être en harmonie avec la terre qui elle-même génère des ondes (résonances de Schumann). Le corps humain est chargé en électricité, les cellules communiquent entre elles, se bousculent, cela génère des champs électriques, des fréquences. Il existe des fréquences au niveau du cerveau, du cœur, etc. Tout cela est normal.

Or, ces fréquences du corps humain sont perturbées par les appareils de tous les jours : machine à laver, télévision, téléphone… et par le système américain Haarp (High Frequency Active Auroral Research Program) financé par l’armée de l’air américaine, la marine et l’université d’Alaska dans le but officiel de « comprendre, simuler et contrôler les processus ionosphériques susceptibles de modifier le fonctionnement des systèmes de communication…

Ces ondes peuvent-elle être détournées à des fins militaires ?

En effet. Obama a lancé le projet « Brain » (cerveau) le 2 avril 2013 ayant pour objectif d’accélérer le développement et les applications de technologies innovatrices pour développer et améliorer la compréhension du cerveau humain. A partir de là les chercheurs ont fait des progrès gigantesques. Par exemple, on peut manipuler un humain à partir des ondes générées par un écran d’ordinateur.

Et les applications militaires ?

Oui, bien sûr, ces technologies ont des applications militaires. On peut donc perturber physiquement un individu, voire le tuer à distance.

Ces armes sont-elles utilisées actuellement ?

Heu… Je ne peux pas vous répondre.

Vous évoquez un brevet qui date du 31 octobre 2023. De quoi s’agit-il ?

Je l’ai découvert sur le site des brevets américains. Il est intitulé « dispositif et méthodes pour concevoir secrètement des effets nocifs sur les sujets ». C’est-à-dire l’humain. Mais comme il s’agit d’un brevet secret, on dit ce qu’on va faire mais on ne dit pas comment. Or, on a une petite idée puisqu’il fait référence à une dizaine de petits brevets. Ça fait froid dans le dos. Et le 11 juillet 2024, un autre brevet a été déposé avec un autre nom de code, mais avec le même titre.

Pourquoi deux brevets identiques ?

En fait, entre les deux, les brevets de référence ont disparu. Mais d’autres choses sont apparues, comme les armes à énergie dirigées. Si ce brevet initial a été publié puis republié, cela veut dire que quelqu’un l’a acheté. Je sais qui, mais je ne peux pas le dire.

Est-ce que l’on est dans la théorie ou bien ces technologies sont-elles applicables, voire appliquées ?

Elles sont évidemment applicables et appliquées ! Que les gens y croient ou on, ce n’est pas mon problème. A moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Le haut de l’iceberg est public. Le bas de l’iceberg est secret. Les gens devraient s’interroger sur le fait que l’on fabrique une arme à partir de fréquences puisque dans le brevet, il n’est question que de fréquences.

Quid de la fréquence 2450 MHz ?

Cette fréquence 2450 MHz a beaucoup été utilisée par l’armée. C’est l’une des fréquences concernant le canal 20 de la Wifi. Cela veut dire qu’à tout moment, on peut faire des dégâts partir de la Wifi.

C’est-à-dire ?

Cela va du genre, je bousille un cerveau soit je te tue. Des essais ont été faits sur des animaux. Et ça marche !

Faut-il avoir peur de la 5 G ?

La 5 G c’est une autre fréquence. Mais c’est le même problème. Plus on approche de la source et plus c’est nocif. D’où le problème des antennes relais. Il y a une grosse escroquerie sur leur nocivité au niveau mondial puisqu’on mesure le champ électrique (en volts, watts et ampères) et non en Gauss et Tesla. Les dégâts peuvent être importants car nous sommes tous plus ou moins sensibles aux champs électromagnétiques.

Revenons à la guerre des ondes, la vraie guerre…

Toutes les armes nouvelles sont basées sur les fréquences et l’évolution de la 5G. Les bombes, c’est fini. Ça fait du bruit, ce n’est pas écolo, il y a du sang, c’est imprécis… Alors que les ondes permettent des frappes chirurgicales sur un ou plusieurs individus, elles peuvent blesser ou tuer. Elles sont propres. Les gens ne prennent pas la mesure de ces phénomènes. C’est officiel sur le site des brevets américains du 31 octobre 2023 et du 11 juillet 2024.

De quand date ce changement paradigmes ?

Cela a commencé en 1959 en Russie, lorsque les Américains se sont rendu compte que les Russes avaient tenté « d’irradier », c’est le terme utilisé par la CIA, le vice-président américain Richard Nixon. Ils étaient très en retard sur les Russes qui étaient capables de faire des dégâts avec les ondes.

Et aujourd’hui ?

C’est la guerre des ondes. Les Russes ont la même technologie, ils sont peut-être au-dessus. Mais il y a aussi la Chine et d’autres qui sont spécialisés là-dessus.

La France ?

No comment ! Il faut prévoir la prochaine guerre des ondes qui peut passer par votre Wifi, votre ordinateur, votre téléphone, etc. Il y a deux choses : ce que l’on subit tous les jours dans notre environnement lorsqu’on est inondé d’ondes. Et il y a l’aspect militaire. Je suis surpris que l’on s’interroge sur le fait de laisser les téléphones aux élèves alors qu’ils utilisent des tablettes et des ordis pour les cours et que l’école est à 300 mètres d’une antenne 5G. On est à 3,5 GHz et on va monter, d’ici à 2030, à 25,5 GHz. C’est une folie.

Patrick Jaulent est docteur en électronique, il est expert en cybersécurité.

docteur en électronique, il est expert en cybersécurité. Jean-Marc Sabatier est directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. HDR en biochimie. « Ami, entends-tu ces ondes qui te tuent »? 206 pages, 14,49 €.

est directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. HDR en biochimie. Achat sur Amazon