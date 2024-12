Lancement du Prix Michèle Rivasi

Il a pour but d’honorer la mémoire de cette députée européenne qui a consacré une partie de sa vie à la défense des lanceurs d’alerte. Conférence de presse mardi 17 décembre 2024 de 11h à 12 H 30 Bureau de liaison du Parlement européen, 52 rue de la Victoire, 75009 Paris.

Ce prix a été imaginé afin d’honorer la mémoire de Michèle RIVASI, qui avait fait de la protection des lanceurs d’alerte, un des combats de sa vie. Il vise à soutenir et mettre en avant des lanceurs d’alerte et leurs actions, à récompenser les personnalités de la société civile et leur volonté hors du commun, au service de l’intérêt général. À valoriser et protéger celles et ceux qui s’engagent et tentent au quotidien d’enrayer le péril climatique, les atteintes au vivant, aux droits humains et à toutes les pollutions de par le monde.

Pour s’inscrire par courriel au Bureau de liaison du Parlement européen, à l’adresse suivante prixmichelerivasi@free.fr Contact Guillaume Ageorges 06 95 26 80 13. Une pièce d’identité sera demandée.

Les personnalités qui soutiennent ce prix

Ce prix est soutenu par : Sébastien Barles, Adjoint au Maire de Marseille, Délégué à la transition écologique, Jean-Luc Bennahmias, Secrétaire national des Verts de 1997 à 2001, Député au Parlement européen de 2004 à 2014, Vice-président du MoDem de 2007 à 2014, Benoît Biteau, Député européen de 2019 à 2024, Député, Marie-Christine Blandin, Présidente du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, Sénatrice écologiste de 2001 à 2017, Karima Delli, Députée européenne de 2009 à 2024, Eva Joly, Juge d’instruction, députée au Parlement européen de 2009 à 2019 et ex-candidate à l’élection présidentielle, Didier Lambert, Président d’E3M (Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages) et ancien directeur de services médico-sociaux, Corinne Lepage, Docteur en droit, spécialisée en droit de l’environnement, ministre de l’Environnement (1995-1997) ainsi qu’Adjoint puis premier adjoint au Maire de Cabourg (1989-2001) et eurodéputée (2009-2014, ), Noël Mamère Député européen de 1994 à 1997, député à l’Assemblée nationale de 1997 à 2017 et Présentateur du JT Antenne 2 au moment de la catastrophe de Tchernobyl, Serge Orru, Président du conseil d’orientation de l’Académie du climat, créateur du Festival du vent et directeur de WWF France de 2006 à 2012, Michèle Rubirola, Première Adjointe au Maire de Marseille en charge de la santé publique et de la santé environnementale, Marine Tondelier, Secrétaire nationale des Écologistes.