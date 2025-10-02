L’Europe dans une logique de guerre

Risque de surenchère et d’escalade

Chaque action coercitive, chaque arraisonnement, chaque sanction peut être perçue par la Russie comme une provocation. La qualification de « piraterie » par Poutine impose une lourde charge symbolique et juridique, et ce type de langage peut exacerber les tensions diplomatiques, voire provoquer des représailles.

Dualité entre légalité et légitimité

Bien que l’Europe invoque le droit international (Convention du droit de la mer, sanctions adoptées par des instances internationales), certains actes peuvent être contestés sur leur légalité ou sur leur application (territorialité, compétence, preuves). La ligne entre action légale et acte perçu comme illégal ou abusif peut devenir floue. De fait, la seule infraction reprochée au capitaine du bateau Pushpa, est de n’avoir pas obtempéré. Le navire était alors dans les eaux internationales et n’avait rien à se reprocher, sauf de transporter du pétrole russe sous embargo.

Fragilité de l’unité européenne

Tous les États membres ne sont pas également exposés, ni équipés, ni enclins à adopter les mêmes mesures. Risque de divergence stratégique ou politique si les coûts (économiques, diplomatiques, sécuritaires) deviennent trop élevés pour certains pays. L’Europe reste dépendante de l’OTAN dans certaines dimensions, et des États-Unis pour la dissuasion nucléaire.

Pour Vladimir Poutine : « actes de piraterie »

Le chef du Kremlin a qualifié l’interception du pétrolier russe au large de Saint-Nazaire (appartenant à la flotte fantôme) de « piraterie ».

Poutine utilise ce terme pour dénoncer ce qu’il présente comme un acte illégal, un abus de la part de la France (et de l’Europe) ; cela permet à la Russie de revendiquer la légitimité d’une action défensive contre ce qu’elle considère comme une attaque contre ses intérêts.

Le terme « piraterie » est lourd de sens : il évoque l’illégalité extrême, l’acte criminel contre la liberté de navigation, la violation du droit maritime. Poutine cherche à mobiliser la communauté internationale autour de cette idée que l’Europe outrepasse ses droits.

En outre, la Belgique s’interroge sur l’utilisation des avoirs russes transférés à l’Ukraine (ci-dessous).

L’Europe, quoi qu’en disent ses leaders, est bel et bien dans une logique de guerre juridique, symbolique et militaire. Et tout cela pourrait mal finir.

https://youtu.be/Qc6msbxZR-Q