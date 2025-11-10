L’industrie française peut-elle rattraper son retard sur l’IA ?

Un rendez-vous unique avec des chercheurs pour transformer l’essai et développer des applications concrètes. Deux journées de débats et de réflexions, les 12 et 13 novembre 2025 sur le Campus Cockerill à Commercy, en Meuse.

L’intelligence artificielle s’est imposée dans tous les secteurs. Pourtant, dans certains domaines techniques, notamment le process industriel, la révolution annoncée reste encore largement à l’état de projet, sans véritable concrétisation. Pour accélérer cette transition en Lorraine, Unys* organise une rencontre entre le monde de la recherche et celui de l’industrie : les Innovation Days – Transition industrielle et Intelligence artificielle, les 12 et 13 novembre 2025 sur le Campus Cockerill à Commercy.

L’écosystème académique lorrain

Coorganisé avec le cluster IA ENACT et Campus Cockerill, le centre de formation du Groupe John Cockerill Défense France, cet événement a pour ambition de mettre en lumière la richesse et la diversité des expertises, compétences, projets et résultats issus de l’écosystème académique lorrain, en lien avec les besoins et les défis du monde industriel.

Ces deux journées s’articuleront autour de démonstrations technologiques, success stories, conférences et ateliers collaboratifs, avec la participation de chercheurs, startups, PME, ETI, grandes entreprises et collectivités.

*Unys est une alliance inédite entre neuf acteurs majeurs de la recherche publique et de l’innovation en Lorraine – Université de Lorraine, CNRS, CHRU de Nancy, INRAE, Inria, AgroParisTech, Incubateur Lorrain, la filiale UL Propuls – réunis pour renforcer les synergies entre la recherche académique et le monde socio-économique.

