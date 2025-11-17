Nancy : les Fêtes de Saint-Nicolas 2025 sur le thème « Arts & folie »

Saint Nicolas, l’ancêtre du Père Noël, Patron de la Lorraine depuis 1477, protecteur des enfants, est fêté tous les 6 décembre, surtout dans l’Est de la France ainsi que dans de nombreux pays d’Europe.

Au gré de l’évolution des traditions, les célébrations de Saint-Nicolas se sont étendues au fil du temps en Europe et ont été exportées aux États-Unis, donnant naissance au XIXᵉ siècle au mythe du Père Noël ! Les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy sont inscrites à l’inventaire national du patrimoine immatériel.

Un espace féérique

Dès le vendredi 21 novembre 2025 et jusqu’au 4 janvier 2026, la Ville de Nancy vous invite à partager l’esprit de fête et l’ambiance unique d’un grand évènement populaire. Pendant plus de six semaines, Nancy et sa Métropole se pareront des couleurs de saint Nicolas et offriront un espace féerique, joyeux, gourmand et généreux, hors du temps et de la routine : villages commerçants, hameaux gourmands, illuminations, parcours artistique, attractions, vidéo-mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville, événements, spectacles, visites, animations, créations participatives, sport… Le Week-end de Saint-Nicolas à Nancy est notamment un moment suspendu dans le temps, plein d’effervescences et de découvertes artistiques. A vivre cette année le samedi 6 et le dimanche 7 décembre.

Début des festivités le 21 novembre

Au programme : le très attendu défilé des personnages légendaires présidé par saint Nicolas, des créatures extraordinaires, de nombreuses compagnies professionnelles de spectacle de rue, les chars des communes de la Métropole, des visites et de délicieuses surprises… Cet exceptionnel week-end plongera Nancy dans la magie des fêtes !

Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, Bertrand Masson, Adjoint au Maire délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands évènements, les associations de commerçants partenaires des Villages et Hameaux de Saint-Nicolas, ont le plaisir de vous inviter à participer à l’inauguration des festivités, le Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 17 h 30.

Fêtez Saint-Nicolas avec les Bibliothèques de Nancy

Depuis plusieurs années , les Bibliothèques de Nancy constituent un fonds consacré à Saint-Nicolas, conservé à la Bibliothèque Stanislas et enrichi chaque année. Livres, affiches ou images de pain d’épices entre autres composent une riche documentation sur le Saint Patron des Lorrains et le témoignage des festivités qui rythment chaque année le mois de décembre.

Les Bibliothèques de Nancy fêtent aussi Saint-Nicolas et proposent des animations – contes, jeux, ateliers créatifs, spectacle – pour célébrer ce moment cher au cœur des Nancéiens. Ces activités familiales s’inscrivent dans le cadre de la programmation des Fêtes Saint-Nicolas.

>> Mercredi 3 décembre

> Contes : la légende de Saint-Nicolas

À 10h et 10 h 45 à la Médiathèque Saint-Pierre

Ils étaient trois petits enfants…

Pour les enfants de 3 à 6 ans

> Jeux : les animaux du froid

À 11h et 13h à la Ludothèque Saint-Nicolas

Bien au chaud à l’abri du froid de l’hiver, joue avec les animaux aux doux pelages.

Pour les enfants de 0 à 36 mois

> Atelier créatif : un pop-up de Noël

À 14h à la Ludothèque Saint-Nicolas

Un peu de papier, une bonne paire de ciseaux, de la colle, quelques feutres et un brin d’imagination : voilà tout ce qu’il te faudra pour réaliser une belle carte de vœux.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Durée : 1h

réservation sur bibliothequesdenancy.eventbrite.com

> Contes et ateliers : Saint-Nicolas et les gourmandises

De 15 à 18h à la Médiathèque Haut-du-Lièvre

« Venez, venez Saint-Nicolas et tralala. » Nous vous ferons (re)découvrir la légende de Saint-Nicolas et d’autres histoires de gourmandise.

Pour les enfants de 3 à 10 ans

> Atelier créatif : la maison des bonbons

À 16h à la Médiathèque Manufacture

À la manière de la maison de pain d’épices d’Hansel et Gretel, décore ta maison de gourmandises, avec mille et une couleurs et textures !

Pour les enfants de 3 à 6 ans – Durée : 1h

réservation sur bibliothequesdenancy.eventbrite.com

>> Samedi 6 décembre

En attendant Saint-Nicolas #NOUVEAU

De 14h à 17h à la Bibliothèque Stanislas

Nouveauté des Fêtes de la Saint-Nicolas 2025, cet après-midi festif invite petits et grands à venir découvrir en famille, avant le défilé, contes, jeux, albums et d’autres surprises issues des collections des Bibliothèques de Nancy.

Ateliers créatifs et séances de dédicaces avec trois illustrateurs des jeux de la Saint-Nicolas : Corinne Baret (« Sept au saloir »), Ludovic Malgras (« Les Cachettes du saloir ») et Alex Rochereau avec la carte pop-up des Fêtes de Saint-Nicolas.

Pour les enfants de 3 à 10 ans

>> Dimanche 7 décembre

Jeux : les cachettes du saloir.

De 11h à 17h à Office du tourisme

Incarnez Saint-Nicolas et sauvez les enfants cachés dans le saloir du boucher. Présentation et distribution du jeu illustré par Ludovic Malgras.

Tout public.

>> Mercredi 10 décembre

À 16h15 à la Médiathèque Saint-Pierre

Spectacle : Papillote avec la Compagnie Moska. À l’orée de l’hiver, Sapin a dû quitter sa forêt. Ici, Il se sent très seul. Mais grâce à sa rencontre avec Bertille, une fille au chapeau-piano, tout sourire qui scintille, il va retrouver un à un tous ses amis.

Pour les enfants de 12 à 36 mois. Durée : 30 minutes.

réservation sur bibliothequesdenancy.eventbrite.com