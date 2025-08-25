Qui est Charles Kushner l’ambassadeur US à Paris ?

Nommé en juillet 2025 à Paris, l’ambassadeur américain Charles Kushner est convoqué au ministère des Affaires étrangères pour ses « allégations » sur l’antisémitisme en France.

Dans un courrier envoyé le 24 août 2025 à Emmanuel Macron, Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France se joint aux critiques du Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui a accusé Paris « d’alimenter le feu antisémite ».

Dans cette lettre peu diplomatique, Kushner regrette « l’absence d’action suffisante » du gouvernement « face à la flambée de l’antisémitisme » dans le pays. Il précise : « Des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d’un Etat palestinien encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France. Aujourd’hui, ce n’est plus possible de tergiverser : l’antisionisme, c’est l’antisémitisme, point ».

Deux ans de prison

Charles Kushner, nouvel ambassadeur US à Paris (depuis le 11 juillet 2025), est un promoteur immobilier de 71 ans qui n’est pas franchement un modèle de probité. En 2004, ce citoyen américain a été condamné à une amende pour financement illégal de campagne. L’année suivante, il plaide coupable pour évasion fiscale, subornation de témoin (sex-tape envoyée à son beau-frère). Il fut condamné à deux ans de prison dont il a purgé 14 mois. Il a été gracié par Donald Trump en 2020. La fortune familiale est estimée à 7,1 Mds de dollars.

Jared, le gendre de Trump

Charles Kushner est le père de Jared Kushner, homme d’affaires qui épousa en 2009 Ivanka Trump, la fille de l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Sous la pression de la famille Kushner, juive orthodoxe, Ivanka s’est convertie au judaïsme. Ils ont trois enfants.

Selon les médias américains, Jared fut « l’architecte de la campagne présidentielle de 2016. Devenu haut conseiller à la Maison-Blanche, il a joué un rôle clé dans la politique israélienne de Trump avec, notamment, le transfert de l’ambassade US à Jérusalem, le plan de paix de 2020, les accords d’Abraham (normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes).

Le rôle de Jared Kushner au sein de l’appareil d’État US ne va pas sans poser quelques problèmes d’ordre éthique, comme le népotisme (favoritisme familial), les nombreux conflits d’intérêts (Jared a conservé une partie de ses actifs immobiliers) et des liens avec la Russie.

Bref, voilà des individus au-dessus de tout soupçons qui viennent donner des leçons de morale à la France.

Le communiqué du Quai d’Orsay