Budget 2025 : l’opposition fait plier le gouvernement

L’exécutif traverse une semaine difficile à l’Assemblée nationale où son projet de loi de finances pour 2025 subit de lourds revers face à une opposition déterminée.

Face à une Assemblée nationale hostile, le gouvernement peine à faire adopter son projet de loi budgétaire. Sans majorité, l’exécutif enchaîne les défaites face à une opposition menée par le Rassemblement National et le Nouveau Front-Populaire.

Les débats, entamés lundi à l’Assemblée, ont rapidement tourné au désavantage du camp présidentiel. Premier coup de théâtre : la suppression d’une enveloppe de 23 milliards d’euros destinée à l’Union européenne. Un vote qui a provoqué l’ire de la députée écologiste Sandrine Rousseau, dont le geste de mécontentement n’est pas passé inaperçu.

Autre revers majeur pour le gouvernement : l’article 7 du projet de loi, qui prévoyait une augmentation de la taxe sur l’électricité, a été supprimé ce vendredi 25 octobre. Ce vote marque une nouvelle victoire pour les opposants au texte. Signalons encore que l’Assemblée nationale a rejeté ce samedi le projet du gouvernement d’alourdir le malus écologique sur presque tous les véhicules essence et diesel dès le 1ᵉʳ janvier 2025.

Avec encore 2 000 amendements à examiner, particulièrement sur le volet recettes du budget 2025, le bras de fer entre le gouvernement et l’opposition est loin d’être terminé.

"On a le retour du parlementarisme à l'Assemblée nationale. On ne peut pas s'en plaindre. Pendant des années, on a eu des hémicycles godillots. La gauche a plutôt intérêt à avoir un débat sur le budget pour passer des alliances." @sergefaubert #Budget #AssembléeNationale pic.twitter.com/t0FED21aKM

— Pure Politique (@PurePolitique) October 20, 2024