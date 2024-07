À quoi ressemble la nouvelle Assemblée nationale ?

La nouvelle Assemblée nationale est composée de 215 femmes (37,3 %) et de 362 hommes (62,7 %). La moyenne d’âge de la nouvelle législature est de 49 ans. Le député le plus jeune a 21 ans et le plus âgé a 79 ans.



Les 30 juin et 7 juillet 2024, les Français ont élu les députés de la XVIIe législature. À quoi ressemblent les nouveaux élus ?

76 députés ont été élus dès le premier tour des élections législatives. Les autres l’ont été après l’organisation d’un second tour. En application de l’article L. 126 du code électoral, les députés, pour être élus dès le premier tour, doivent réunir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins un quart du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.

La nouvelle Assemblée nationale est composée de 215 femmes (36 %) et de 369 hommes (64 %). Au 19 juin 2022, au début de la 16ème législature, l’Assemblée était composée de 208 femmes (36 %) et de 369 hommes (64 %).

La moyenne d’âge de la nouvelle législature est de 49 ans et 7 mois. En 2017 et 2022, l’âge moyen était de 48 ans et 10 mois. Le député le plus jeune a 22 ans et 4 mois et le plus âgé a 81 ans et 1 mois. L’âge médian est de 51 ans et 1 mois.

52,08 % des nouveaux députés ont entre 40 ans et 59 ans quand en France, cette tranche d’âge représente 33,2 % des Français âgées de plus de 19 ans selon les chiffres communiqués par l’INSEE pour 2024. Cette proportion est relativement stable avec les précédentes législatures.

Toutes les tranches d’âges sont toutefois présentes à l’Assemblée nationale : 18 députés ont mois de 30 ans, 124 ont entre 30 et 39 ans, 117 ont entre 40 et 49 ans, 183 ont entre 50 et 59 ans, 107 ont entre 60 et 69 ans et 28 ont plus de 70 ans.

Voir la composition de l’Assemblée nationale au 19 juin 2022