Municipales 2026 : 50 478 listes candidates au premier tour

Le ministère de l’Intérieur a publié le 27 février 2026 l’ensemble des candidatures enregistrées pour le premier tour des élections municipales prévu dimanche 15 mars 2026.

Plus de 900.000 candidats

La période de dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales 2026 s’achevait le 26 février 2026 à 18 heures. Pour le premier tour de ces élections, 50 478 listes ont été déposées rassemblant 904 042 candidats.

Accessibles en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur, les candidatures du premier tour sont présentées département par département, commune par commune.

Communes sans candidats

Dans 68 communes, aucune liste n’a été déposée (106 lors des municipales 2020). Dans ces communes, l’élection municipale ne peut pas se dérouler.

Un arrêté du préfet va instituer une délégation spéciale qui remplit les fonctions du conseil municipal. Cette délégation élit son président qui remplit les fonctions de maire, les pouvoirs de la délégation étant limités. Elle doit organiser de nouvelles élections municipales dans un délai maximal de trois mois.

Si les élections partielles sont à nouveau infructueuses en raison de l’absence de candidats, il conviendra d’installer une nouvelle délégation spéciale puis d’organiser de nouvelles élections partielles.