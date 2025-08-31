Municipales : Les grandes manœuvres ont commencé à Thionville

Moment fort de la vie démocratique, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Dans certaines communes, il va y avoir du sport. Et peut-être du sang et des larmes…

Ce samedi 30 août 2025 à 17 heures, Yan Rutili a largement rassemblé au parc Napoléon de Thionville. Son objectif ? Le lancement de l’association ACThiFs qui servira de support à la campagne électorale.

« Un débouché politique »

Yan Rutili est connu pour son engagement citoyen et ses épisodes des ThionviLeaks. Voici ce qu’il a dit devant les quelque 80 personnes présentes : « La société civile se prend en main face aux politiques déconnectés des réalités. Je veux proposer un débouché politique en vue des municipales, caractérisé par l’intelligence collective et l’engagement citoyen ».

Une première étape

ACThiFs, est une initiative collective, ouverte à toutes et tous, rassemblés par la conviction qu’il est possible de proposer un autre chemin à Thionville. Notamment, celui de rétablir le lien entre les habitants et leur ville, projeter la ville dans un avenir de prospérité, avec énergie et avec l’intention du dialogue. Une première étape en vue des municipales de mars 2026, les 15 et 22 mars prochains. L’association s’est fixé pour but d’organiser des groupes de travail thématiques de septembre à novembre, pour définir les axes d’un programme municipal qui sera défendu ensuite à partir de janvier 2026.

Bref, la campagne des municipales est bel et lancée.