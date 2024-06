Législatives : Nouvelle claque pour Macron

Avec environ 34% des voix, le RN écrase les deux blocs : le NFP (28%) et surtout Ensemble (22%). Jordan Bardella pourrait obtenir la majorité absolue l’Assemblée le 7 juillet au soir et former le nouveau gouvernement.

Historique ! Le résultat de ce premier tour des législatives anticipées est sans ambiguïté. Avec une participation record de près de 70% des électeurs, le bloc du Rassemblement national engrange environ 34% des voix devançant le bloc du Nouveau Front Populaire (28%) et, derrière encore, Ensemble, les partis regroupés de la Macronie (22%). Les Républicains arrivent péniblement à 10%.

Au second tour, le 7 juillet, il devrait y avoir plusieurs centaines de triangulaires. Mais si la tendance du vote en faveur du Rassemblement national devait se confirmer, les projections en nombre de siège, selon les instituts de sondage, donneraient entre 286 et 306 sièges au parti emmené par Jordan Bardella, 177 au Nouveau Front Populaire et entre 56 et 60 pour Ensemble et les partis de la Macronie.

Le bloc macroniste « effacé »

En dissolvant l’Assemblée nationale, le 9 juin au soir, et en imposant de nouvelles élections dans la foulée, Emmanuel Macron voulait une clarification politique. Il l’a. Et c’est une clarification très nette puisque quatre électeurs du dix se sont exprimés, donnant ainsi à ce résultat une assise démocratique très forte.

La première leçon de ce scrutin est tout aussi claire : Les Français, dans leur majorité, ne supportent plus Emmanuel Macron et ses acolytes. La Macronie a été en quelque sorte « effacée », comme l’a indiqué Marine le Pen en prenant la parole à Hénin-Beaumont. Mais elle ajoute que « le second tour sera déterminant ».

Mélenchon appelle à « Une nouvelle France »

Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé au nom du Nouveau Front Populaire, indiquant, au passage, qu’en cas de victoire du NFP, c’est lui qui serait Premier ministre alors, curieusement, qu’il n’est pas candidat à la députation. Cela étant, Mélenchon appelle les Français à ne former « qu’un seul peuple contre les divisions. » Et annonce qu’en cas de triangulaire, les candidats NFP arrivés en troisième position, se retireront pour faire barrage au RN.

Le second tour, le 7 juillet, sera donc « intense ». La semaine qui vient sera également agitée.



On attend encore les déclarations du président Macron et/ou du Premier ministre Gabriel Attal.

Tous les résultats

🗳️ 🇫🇷 Premières estimations à 20 h du premier tour des élections législatives 2024 Ipsos / Talan pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI /LCP Assemblée Nationale#electionslegislatives2024 pic.twitter.com/eavoZ70xiv — Info France 2 (@infofrance2) June 30, 2024