Européennes : Un vote anti-Macron

À cinq semaines des élections européennes, les sondages donnent le RN en tête avec environs de 30% des intentions de vote et un taux d’abstention à près de 45%.

Les élections européennes se dérouleront du 6 au 9 juin 2024 ans les vingt-sept États membres de l’Union européenne pour élire 705 eurodéputés qui siègeront à Bruxelles durant cinq ans. En France, il s’agit d’élire 81 eurodéputés (deux de plus qu’en 2019).

Cinq listes principales

Une trentaine de listes se présentent aux suffrages des Français. Mais cinq seulement peuvent espérer atteindre le seuil de 5% des suffrages exprimés. Il s’agit de la liste RN du Rassemblement national, tirée par Jordan Bardella (23 sièges en 2019), de la liste RE Renaissance du parti présidentiel, emmenée par Valérie Hayer (23 sièges en 2019), la liste EELV Écologie-Les Verts, avec Marie Toussaint en tête (13 sièges en 2019), liste LR Les Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy (8 sièges en 2019), la liste LFI, la France Insoumise, avec à sa tête Manon Aubry (6 sièges en 2019) et la liste PS du Parti socialiste tirée par Raphaël Glucksmann (6 sièges en 2019).

Économie, social, justice : Rien ne va plus

Ces élections européennes se déroulent sur fond de conflit géopolitique avec la guerre en Ukraine qui n’en finit pas et le conflit sanglant entre Israël et les Palestiniens de la bande de Gaza qui n’est pas sans conséquences dans nos universités. Mais le rôle de la France y est à peu près nul.

Quant à la politique intérieure française, plus rien de ne va depuis la deuxième élection d’Emmanuel Macron aux Affaires. La croissance économique est en berne. La crise agricole n’a pas été réglée par l’exécutif, loin de là. La situation des finances publiques est « préoccupante » selon la Cour des comptes.

L’immigration, notamment irrégulière, reste massive en France et inquiète une majorité des Français

L’insécurité devient préoccupante et pas seulement dans les banlieues des grandes villes gangrénées par les trafics en tout en genre et notamment par le trafic de drogue. Les trafiquants règlent leurs comptes à coup de kalachnikov et les petites frappes tabassent en toute impunité ceux qui ne leur plaisent pas.

Faut-il parler de l’effondrement du système de santé ? De l’absence de l’autorité parentale, de l’abandon des services publics, de la remise en cause de la laïcité, de la machine judiciaire à bout de souffle ? Quel que soit le sujet, où que se porte le regard, tout part en lambeaux dans notre belle République. Les valeurs et les principes qui ont fondé la France sont chaque jour bafoués.

Bardella et le RN caracolent en tête

C’est dans cette France de Macron que les Français vont donc voter pour les Européennes du 6 au 9 juin. Les sondages sont à peu près unanimes pour donner à la liste de Jordan Bardella une longueur d’avance sur toutes les autres. Le chef de file du RN est en effet crédité de 29% des voix selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD du 3 mai 2024. En deuxième position, mais loin derrière, Valérie Hayer du parti présidentiel Renaissance, avec 17% des intentions de vote. Derrière encore, Raphaël Glucksmann avec 14%. Suivent Reconquête (8%), EELV (7%), Les Républicains (7%), LFI (7%), le Parti communiste (4%).

Les sondages se suivent et se ressemblent. Le dernier sondage Elabe pour BFMTV et la Tribune du Dimanche, publié samedi 4 mai 2024 donne 32% d’intentions de vote pour Jordan Bardella, 16,5 à Valérie Hayer, 12% à Raphaël Glucksmann. Les autres formations décrochent et n’atteignent pas les 10% : EELV (8%), Les Républicains (6,5%) et Reconquête (5%).

Pour ce qui est de la participation, 47% des Français prévoient de se déplacer pour déposer un bulletin dans l’urne. Si ces chiffres se confirment dans la réalité, le taux d’abstention serait bien plus important qu’en 2019, lorsqu’il avait atteint les 47,8%. Certes, les Français ne sont jamais passionnés pour les Européennes malgré les incantations du président de la République lors de son discours de la Sorbonne,

puisque quatre Français sur dix comptent se rendre aux urnes.

Et ceux qui ont l’intention de voter iront surtout dire NON à la politique d’Emmanuel Macron.