Les prochains responsables de l’UE

Un consensus se dessine concernant les trois noms des prochains responsables de l’Union européenne, mais certains dirigeants expriment leur mécontentement (Euronews).

Europe

Les dirigeants de l’Union européenne et de l’Ukraine ont signé à Bruxelles un engagement de sécurité à long terme. Séoul s’inquiète des liens entre Moscou et Pyongyang, et la Corée du Sud met en garde la Russie contre une possible détérioration de leurs relations.

Les dirigeants de l’Union européenne sont arrivés jeudi à Bruxelles avec un accord presque conclu sur les prochains responsables des institutions : les chrétiens-démocrates, les sociodémocrates et les libéraux se sont entendus sur trois noms. L’Allemande Ursula von der Leyen, le Portugais António Costa et le Belge Charles Michel devraient diriger respectivement la Commission européenne, le Conseil européen et la diplomatie européenne. Cependant, des surprises peuvent surgir même après la conclusion des accords.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, décisive lors des élections européennes, a exprimé son mécontentement, tandis que son homologue polonais a appelé à plus de sérénité. Bien que le vote de l’Italie ne soit pas nécessaire pour obtenir la majorité requise, les décisions sont généralement prises par consensus.