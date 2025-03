Une tempête solaire à 800 km/s va frapper la Terre aujourd’hui

Une tempête géomagnétique de forte intensité est attendue ce lundi 24 mars 2025 sur notre planète, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Ce phénomène, résultant d’une éjection de masse coronale (CME) qualifiée de « rapide » et « forte », a été observé à la surface du Soleil le 21 mars.

Un phénomène puissant classé KP7

La tempête solaire qui s’apprête à frapper notre planète est classée de puissance KP7 sur l’échelle mesurant les tempêtes géomagnétiques, qui s’étend de 0 à 9. Cette classification G3 pourrait sembler « un peu exagérée » selon les spécialistes de Space Weather Live, mais les conditions actuelles justifient cette vigilance.

« Le vent solaire autour de la Terre est déjà perturbé et, avec les vitesses élevées attendues d’environ 800 km/s, il pourrait provoquer une réponse géomagnétique significative avec les paramètres du champ magnétique interplanétaire appropriés », expliquent ces observateurs.

L’effet équinoxe en facteur aggravant

La proximité de l’équinoxe de printemps, survenu le 20 mars dernier, jouerait également un rôle dans cette alerte. « L’effet d’équinoxe pourrait également jouer un rôle dans la décision de la NOAA d’émettre une veille G3, car l’activité aurorale est légèrement plus fréquente et plus intense aux équinoxes », précisent les experts.

Des conséquences potentiellement spectaculaires mais risquées

Les tempêtes solaires fascinent les observateurs du ciel par leur capacité à générer des aurores boréales à des latitudes inhabituelles lorsqu’elles perturbent le champ magnétique terrestre. Cependant, les plus puissantes d’entre elles peuvent aussi avoir des effets perturbateurs sur les systèmes de communication, les installations électriques, et même influencer certains comportements humains.

Pour qu’une tempête solaire produise des effets notables sur Terre, plusieurs conditions doivent être réunies : l’éjection de masse coronale doit être parfaitement orientée vers notre planète et être suffisamment puissante pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Ces paramètres semblent aujourd’hui réunis pour un impact significatif.

Bonne nouvelle pour les chasseur(euses) d’aurores polaires. Une bouffée de particules solaires éjectées de notre étoiles il y a 2 jours et dirigée droit vers notre planète arrivera dans l’environnement terrestre ce soir. On attend un orage géomagnétique d’intensité G3 (fort). https://t.co/xttiuadYUm — Astropierre (@astropierre) March 23, 2025