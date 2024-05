Jarville (54) : Levée de boucliers contre la future école

Un collectif d’associations appelle à manifester, samedi 1ᵉʳ juin 2024, contre le projet de création d’un groupe scolaire sur le dernier espace vert de la commune.

Un tract glissé dans toutes les boites aux lettres donne rendez-vous aux habitants de Jarville-la-Malgrange, dans la banlieue de Nancy, à 10 heures, le 1ᵉʳ juin 2024, rue du Moulin. C’est là, sur le dernier espace vert de la commune, que la municipalité projette de construire un groupe scolaire destiné à abriter six classes maternelles et sept classes élémentaires.

Une aberration écologique…

L’affaire n’est pas nouvelle. Le projet de remplacer l’école Erckmann-Chatrian, construite en 1851, par un groupe scolaire flambant neuf sur l’espace vert Val du Moulin a été acté en 2022. De nombreux Jarvillois se sont immédiatement opposés à cette future construction. À coups de tracts, de manifestations, de pétitions et d’articles sur les réseaux sociaux. Pour eux, ce projet est une aberration écologique.

En effet, le parc sur lequel le groupe scolaire doit être construit, est aujourd’hui un lieu central de rencontre des habitants de tous les quartiers de la commune. Il abrite une aire de jeux pour les enfants, des potagers partagés, un petit bois tout proche. C’est le lieu de toutes les manifestations festives et sportives, de la Saint-Nicolas au 14 juillet. À l’heure où l’on parle de proscrire l’artificialisation des sols, ce projet n’a pas beaucoup de sens.

… et financière

C’est aussi une aberration financière. En effet, le coût de cette construction est estimé à … 18 millions d’euros ! C’est beaucoup d’argent pour une commune de moins de 10.000 habitants. Cala représente trois fois le budget d’investissement de la commune.

« Ce projet pourrait endetter durablement la Ville, écrivent les opposants, l’encours de la dette étant de 9 M€ en 2023. Il pourrait compromettre les investissements futurs. D’autant qu’aucun plan de financement n’a été présenté par l’équipe municipale ». Pour eux, avec 18 M€, on peut largement rénover l’école actuelle.

Construction écolo pour le maire

Pour le maire, Vincent Matheron qui s’est longuement exprimé sur le sujet au cours d’un conseil municipal du 16 décembre 2023, le projet du groupe scolaire est une nécessité. L’école actuelle Erckmann-Chatrian étant « une passoire énergétique ». La future école, précise-t-il, se veut bas-carbone, biosourcée, géo-sourcée, construite avec des matériaux de la région : le grès de la Moselle et le bois des Vosges. Il s’agira d’une structure en bois massif qui accueillera six classes, avec un atelier central et une « place des parents » pour déposer les enfants.

Pour faire taire les critiques, le maire rappela aussi qu’il y aura un jardin partagé, un verger et un potager éducatif. Des gradins sont prévus pour faire des cours en extérieur. Une cinquantaine d’arbres seront plantés. Enfin, l’école portera le nom de Marcelle et Louis Borredon, des résistants exemplaires.

Risque d’inondations et de nuisances

Même s’il est beau sur le papier, ce projet ne parvient pas à convaincre les opposants. Le Val du Moulin est en zone inondable. Ce qui avait motivé un refus de la préfecture en 2022. Mais celle-ci a finalement donné son accord sous réserve « de la prise en compte des remarques de l’État. »

Autre inquiétude : les nuisances sonores qui vont perturber les classes. En effet, notent plusieurs opposants, le groupe scolaire est à proximité des deux voies ferrées sur lesquelles passent 150 trains par jour entre 7 heures et 18 heures ! Sans parler du trafic important dans les rues adjacentes !

Les opposants préfèrent une rénovation de l’école actuelle à ce projet pharaonique que rien ne justifie.