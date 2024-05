Académie de Nancy-Metz : L’Éducation nationale recrute

Afin de répondre à ses enjeux prioritaires de recrutement, le ministère de l’Éducation Nationale ouvre son propre portail de recrutement, appelé « Rejoindre l’Éducation Nationale », permettant de centraliser toutes les offres d’emploi hors concours disponibles sur l’ensemble du territoire.

Cette initiative est conçue pour améliorer significativement le processus de recrutement hors concours et hors campagnes de mobilité interne, tout en renforçant l’image de marque employeur du ministère. Le déploiement de ce portail se fera progressivement sur l’ensemble du territoire, incluant l’administration centrale et les académies, pour couvrir à terme toutes les catégories de recrutement.

Postuler en ligne

Le portail sera déployé le 20 mai 2024 dans l’académie de Nancy-Metz. Cette première version du portail permettra une gestion complète des recrutements, de la candidature à l’intégration des dossiers dans les Systèmes d’Information des Ressources Humaines (SIRH).

À partir du 03 juin 2024, après avoir créé ou connecté un compte sur le site « Rejoindre l’Éducation Nationale », il sera possible de postuler en ligne, de joindre ses documents, de suivre l’avancement de ses candidatures et de communiquer avec le service recruteur via une messagerie interne. Des notifications par courriel seront envoyées à chaque étape du traitement de la candidature.

Nancy-Metz : de nombreux postes à pourvoir

La généralisation du portail candidat et de son module de gestion « Virtuo-recrutement » à toutes les académies est prévue pour la fin du premier semestre 2024. Une fois cette phase achevée, ces outils deviendront les références unifiées pour tous les recrutements hors concours.

De nombreux postes sont à pourvoir au sein de l’académie Nancy-Metz ! Accédez au site et retrouvez nos offres en suivant le lien ci-dessous : https://recrutement.education.gouv.fr/recrutement