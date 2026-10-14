Marche de l’Histoire et du patrimoine à Dossenheim-sur-Zinsel (67)

Le samedi 17 octobre 2026, la Région Grand Est, à travers son Comité d’Histoire Régionale, propose une marche commentée de 10 km à Dossenheimsur-Zinsel (Bas-Rhin). Une occasion de découvrir les richesses historiques et patrimoniales de ce territoire, entre vestiges médiévaux, paysages remarquables et patrimoine local.

Accessible aux marcheurs de niveau intermédiaire, ce parcours de 10 km, ponctué de quatre étapes commentées, conduira les participants à la découverte de plusieurs sites emblématiques du territoire.

Parmi les temps forts figurent le lavoir de Dossenheimsur-ZinseI et les vestiges du château du WarthenbergDaubenschlagfelsen. Edifié au XIème siècle, cet ancien château fort, dont les ruines ont été redécouvertes lors de fouilles archéologiques menées dans la seconde moitié du siècle, se distingue notamment par les dimensions remarquables de sa tour carrée. Le circuit permettra également de découvrir l’église d’ErnoIsheim-lès-Saverne.

Les participants profiteront par ailleurs d’une lecture de paysage depuis un point de vue aménagé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, offrant un panorama sur Dossenheim-sur-Zinsel et le Bastberg.

Le Refuge fortifié, témoin du passé médiéval de Dossenheim-sur-Zinsel

En complément de la randonnée, deux visites facultatives du Refuge fortifié seront proposées à 10h et Il h, pour une durée d’environ une heure chacune.

Construit au XIIIème siècle autour de l’église paroissiale, cet ensemble défensif, autrefois entouré d’un fossé, témoigne de l’organisation et de la protection du village à l’époque médiévale. Inauguré le 10 octobre 2026 à l’issue de son réaménagement, le Refuge fortifié propose désormais un parcours de découverte renouvelé, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son histoire et son évolution au fil des siècles.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec la commune de Dossenheim-sur-Zinsel, le Refuge fortifié, l’association << Dossme Mini Heimet », le Club Vosgien de Dossenheim-sur-Zinsel et le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Informations pratiques

Trois départs depuis la salle des fêtes de la Zinsel à Dossenheim-sur-Zinsel, rue du stade, (parking disponible) : 12h30, 13h et 13h30. Gratuit, inscription obligatoire sur https://www.billetweb.fr/marche-du-patrimoine-adossenheim-sur-zinsel-67 ou par courriel à chr@grandest.fr

Les marches historiques et patrimoniales

Les marches de l’Histoire et du patrimoine sont des actions coorganisées, par le Comité d’Histoire Régionale et une structure du réseau qui souhaite accueillir ce type d’événement sur son territoire. Ces rendez-vous ont pour objectif de faire découvrir l’Histoire et le patrimoine de la région au cours d’une randonnée commentée. Chaque année, trois marches sont proposées dans chacun des territoires de la région.

Le Comité d’Histoire Régionale, une structure unique en France

Mis en place en 2001, le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région, a pour objectif d’animer le réseau des acteurs professionnels et bénévoles oeuvrant dans les domaines de l’Histoire et du Patrimoine (plus de 1 800 structures dans le Grand Est) et de sensibiliser la population à ces questions en facilitant l’action de ces acteurs.

Participation gratuite. Inscription obligatoire

Contact Comité d’Histoire Régionale : 03 87 37 87 45 chr@grandest.fr

http://chr.grandest.fr

