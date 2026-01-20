Catherine Bouissou, présidente du Syndicat Liberté Santé

À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 2025 du Syndicat Liberté Santé (SLS), le Conseil d’Administration, réuni le 15 décembre 2025, a élu le nouveau Bureau du syndicat.

Composition du nouveau Bureau du Syndicat Liberté Santé :

Présidente : Catherine BOUISSOU – Infirmière

Vice-Présidente : Lison BRUGNON – Infirmière

Secrétaire Générale : Claire LENCLUD – Médecin généraliste

Secrétaire Générale Adjointe : Sonia SOYER – Orthoptiste

Trésorier : Jean-Jacques FERNANDEZ – Masseur-Kinésithérapeute

Trésorier Adjoint : Marc HEINRICH – Infirmier

Le SLS est un syndicat interprofessionnel indépendant qui défend les droits, les libertés et l’éthique des professionnels de santé. Cette élection marque une nouvelle étape dans la structuration du syndicat, fidèle à ses engagements fondateurs.

Le Syndicat SLS continuera à œuvrer en 2026 pour un système de soin humain, fondé sur le consentement libre et éclairé, la liberté de prescription et l’indépendance professionnelle.

Catherine Bouissou, infirmière et syndicaliste engagée

Catherine Bouissou est Infirmière Diplômée d’État (IDE), spécialisée en soins palliatifs, titulaire d’un DU et d’un DIU, et cumule plus de trente années d’expérience au service de la santé.

Après avoir débuté sa carrière comme laborantine, puis exercé comme ambulancière, elle intègre la fonction publique hospitalière, au sein de laquelle elle exerce durant douze ans en tant qu’Infirmière Coordinatrice en Soins Palliatifs.

En novembre 2021, elle est suspendue de ses fonctions pour avoir refusé l’obligation vaccinale contre la COVID19, au nom du consentement libre et éclairé et du principe éthique « primum non nocere ».

Elle devient alors une figure de la résilience des soignants et publie en 2022 et en 2025 l’ouvrage On Achève Bien Les Soignants (Tome 1 & 2), dans lequel elle témoigne de la violence institutionnelle subie par de nombreux professionnels de santé et appelle à un retour à une éthique du soin indépendante et respectueuse.

« Un syndicalisme libre »

« J’accepte cette responsabilité avec sérieux, détermination et humilité, déclare Catherine Bouissou. Le Syndicat Liberté Santé est né d’un constat clair : l’effritement progressif des principes fondamentaux du soin, de l’éthique professionnelle et du respect dû aux soignants comme aux patients. Depuis plus de quatre ans, le SLS s’est construit sans jamais transiger sur l’essentiel : la liberté d’exercice, l’indépendance professionnelle, la dignité des soignants et le respect du consentement libre et éclairé. Ma priorité sera de renforcer notre action collective, d’ancrer davantage le syndicat sur le terrain et de poursuivre la défense de tous les professionnels de santé injustement mis à l’écart, suspendus ou fragilisés dans leur exercice. Nous continuerons à refuser les protocoles imposés sans discernement, les conflits d’intérêts et la technocratisation du soin. Le soin est avant tout une relation humaine, qui ne peut être réduite à des injonctions administratives ou idéologiques.

Avec le nouveau Bureau et le Conseil d’Administration, nous porterons un syndicalisme libre, indépendant et exigeant, fidèle à nos valeurs et résolument tourné vers l’avenir. »