Budget de la sécu : le Syndicat Liberté Santé s’oppose à l’obligation vaccinale contre la grippe

Le Syndicat Liberté Santé (SLS) a fait connaître, ce jeudi, son opposition ferme à l’article 20 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026, qui prévoit d’instaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé et les résidents d’Ehpad.

Le principe de consentement libre et éclairé mis en avant

Dans un communiqué, le SLS rappelle que le consentement libre et éclairé constitue un droit fondamental, inscrit dans la loi Kouchner de 2002 relative aux droits des malades. Le syndicat souligne également qu’« il n’existe à ce jour aucun consensus scientifique sur l’efficacité du vaccin anti-grippal en matière de contamination et de transmission ».

Pour le SLS, « fonder une politique publique sur des postulats non prouvés fragilise la confiance entre soignants, patients et institutions ».

Crainte d’une aggravation de la pénurie de soignants

Le syndicat alerte en outre sur les risques de désorganisation du système de santé, déjà sous tension. L’instauration d’une nouvelle obligation vaccinale pourrait, selon lui, accentuer la pénurie de professionnels et avoir des conséquences majeures sur l’accès aux soins et la santé des patients.

Appel aux parlementaires

Face à ces enjeux, le Syndicat Liberté Santé appelle les parlementaires à rejeter l’article 20 du PLFSS 2026. Il plaide pour une politique sanitaire éthique, « respectueuse des droits, fondée sur la confiance et sur le consentement libre et éclairé ».