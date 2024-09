Les magasins de vêtements et de chaussures en crise

Les difficultés s’accumulent pour les magasins d’habillement et de chaussures depuis les années 2010 (Insee).

Entre 2019 et 2023, le chiffre d’affaires en volume du commerce de détail des magasins d’habillement ou de chaussures augmente légèrement (+0,7 %) mais nettement moins que celui de l’ensemble du commerce de détail (+7,8 %). La crise sanitaire a fortement affecté ce secteur.

La concurrence d’internet

Le chiffre d’affaires a commencé à ralentir par rapport à l’ensemble du commerce de détail durant la décennie 2010. La concurrence des spécialistes de la vente en ligne et des magasins d’articles de sport, le succès de nouveaux grands acteurs de la vente directe depuis l’étranger et l’intérêt pour la seconde main entre particuliers pourraient expliquer ce décrochage.

Moins de magasins

La période récente est marquée par une forte baisse du nombre de magasins ( 17,9 % pour l’habillement et 26,4 % pour la chaussure entre 2014 et 2021) et un redressement de la rentabilité économique en sortie de crise sanitaire.

Après un fort accroissement au cours des années 2010, la concentration du chiffre d’affaires se stabilise à partir de 2018.

Jacques Bonfils, Nathalie Lépine (Insee)