La France et l’Europe sont-elles condamnée à la faillite?

L’économiste Marc Touati dénonce la dérive budgétaire française et propose une « thérapie de choc » pour redresser le pays.

Dans une intervention passionnée, l’économiste Marc Touati dresse un constat alarmant de la situation économique française et propose des solutions radicales pour sortir le pays de l’impasse.

Un tableau économique préoccupant

Les derniers chiffres d’Eurostat révèlent un taux de chômage français à 7,7%, nettement supérieur à la moyenne de la zone euro fixée à 6,4%. Plus inquiétant encore, le chômage des moins de 25 ans atteint 19%, contre 14,8% dans la zone euro.

La France apparaît également comme la lanterne rouge de l’activité industrielle européenne selon les enquêtes auprès des directeurs d’achat, tandis que d’autres pays comme l’Espagne, l’Italie ou l’Autriche affichent des performances bien meilleures.

La dette publique hors de contrôle

L’économiste pointe du doigt l’explosion de l’endettement public. Depuis fin 2019, la dette publique française a augmenté de 1028 milliards d’euros, tandis que le PIB en valeur n’a progressé que de 519 milliards, soit un écart de 509 milliards « disparus du circuit économique ».

En comparaison, la Suisse affiche une dette publique représentant seulement 37% de son PIB, contre près de 120% pour la France. L’Allemagne s’en sort également mieux, avec une dette ayant augmenté de 67% depuis 2007 contre 175% pour l’Hexagone.

Croissance ou décroissance : un faux débat

Marc Touati réfute l’idée selon laquelle la décroissance serait une solution. Il rappelle qu’au début des années 1980, la moitié de l’humanité vivait avec moins d’un dollar par jour, contre 8,5% aujourd’hui grâce à la croissance économique.

Sa proposition : « faire de la croissance infinie dans un monde fini en optimisant l’existant au travers du progrès technologique et de l’innovation ». Il regrette que la France, malgré 2,2% de son PIB consacré à la recherche et développement, ait raté les révolutions internet, numérique et de l’intelligence artificielle.

Une « thérapie de choc bienveillante »

L’économiste propose un plan en plusieurs volets :

Baisser les impôts de 50 milliards d’euros (25 milliards sur la CSG, 25 milliards sur l’impôt sur la production)

Réduire les dépenses publiques de fonctionnement de 50 milliards

Lutter contre la fraude fiscale et sociale

Simplifier drastiquement le code du travail et le code des impôts

Selon ses calculs, ce plan permettrait de réduire le déficit public de 80 milliards d’euros tout en baissant les impôts.

Inquiétudes sur la liberté d’expression

Marc Touati s’alarme également du projet gouvernemental de créer un label pour l’information, y voyant une tentative de museler les voix critiques. Il appelle ses auditeurs à diffuser largement ses analyses pour contrer ce qu’il considère comme une dérive dangereuse.

Face à ce qu’il qualifie d' »effondrement » du pays, l’économiste reste néanmoins optimiste : « Nous pouvons encore sauver la France« , à condition d’opérer un changement radical de politique économique.