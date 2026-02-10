Économie : faillites record et chômage en explosion, alerte Marc Touati

L’économiste tire une fois encore la sonnette d’alarme face à une situation qu’il juge dramatique, tandis que les cryptomonnaies connaissent un effondrement spectaculaire.

La France traverse une période économique particulièrement difficile, selon l’analyse hebdomadaire de l’économiste Marc Touati. Les chiffres récents de la Banque de France révèlent une situation préoccupante sur plusieurs fronts.

Des faillites d’entreprises au plus haut

En décembre 2024, les défaillances d’entreprises ont atteint des niveaux historiques avec près de 70 000 faillites sur douze mois. Un chiffre d’autant plus alarmant que, hors micro-entreprises, les défaillances ont bondi de 100 % depuis 2017, dépassant largement les créations d’entreprises réelles dans cette catégorie.

Les secteurs les plus touchés restent la construction (+32 %), le commerce, ainsi que l’hébergement et la restauration (+40 %). Même les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) n’échappent pas à cette tendance, avec une augmentation de 142 % des défaillances depuis 2017.

Le chômage s’envole particulièrement chez les jeunes

Le taux de chômage français a atteint 7,9 % au quatrième trimestre 2024, soit une hausse de 0,6 point en un an — la plus forte progression depuis 2013, hors période Covid. L’écart avec la moyenne de la zone euro (6,2 %) n’a jamais été aussi important.

La situation est encore plus préoccupante pour les moins de 25 ans, dont le taux de chômage a explosé à 21,5 %, contre 14,6 % en moyenne dans la zone euro. Cette hausse de 2,8 points en un an constitue un record.

Premier déficit agricole de l’histoire

Pour la première fois, la France enregistre un déficit de sa balance commerciale agricole, avec 200 millions d’euros de déficit annuel. Un symbole fort pour un pays historiquement exportateur dans ce domaine.

Le déficit commercial global s’établit à 70 milliards d’euros sur l’année, principalement vis-à-vis de la Chine (50,2 milliards d’euros).

La France, lanterne rouge de la croissance

Selon les indicateurs des directeurs d’achat, la France reste l’un des plus mauvais élèves de l’économie mondiale avec un indice à 49,1, juste devant le Canada. L’économiste prévoit une croissance de seulement 0,6 % pour 2026, contre 2,3 % aux États-Unis et 3 % au niveau mondial.

Effondrement des cryptomonnaies et volatilité technologique

En parallèle, le Bitcoin a perdu près de 50 % de sa valeur en quatre mois, passant de 106 000 dollars début octobre à environ 93 000 dollars début février. L’Ethereum a connu une chute encore plus sévère de 62 %.

Les valeurs technologiques américaines ont également subi de fortes corrections : Microsoft a perdu 24 % depuis son sommet d’octobre, Amazon près de 18 %, tandis que Nvidia oscille violemment au gré des annonces sur l’intelligence artificielle.

Marc Touati appelle à une prise de conscience urgente et à un changement radical de politique économique pour « sauver l’économie française » avant qu’il ne soit trop tard.