Marc Touati alerte sur “la descente aux enfers” de la France

L’économiste Marc Touati tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la situation économique française. Dans sa dernière intervention, il dénonce un “théâtre triste” offert par la France au monde et un gouvernement “englué dans une fuite en avant fiscale et budgétaire”.

Impôts en hausse et dépenses publiques record

Alors que le projet de budget 2026 prévoit de nouvelles hausses d’impôts, Marc Touati déplore une politique “suicidaire” pour l’économie nationale. Selon les chiffres publiés par l’Insee, les dépenses publiques ont atteint près de 1 700 milliards d’euros, en hausse de 18,4 % depuis 2021, tandis que les recettes fiscales progressent de 22,6 % sur la même période.

“On nous dit que les impôts baissent, mais les chiffres prouvent exactement l’inverse”, affirme-t-il, dénonçant une explosion des dépenses de fonctionnement de l’État (+22 %), qui représenteraient désormais près d’un tiers des dépenses totales.

Une économie en récession

Les derniers indicateurs des directeurs d’achat confirment la dégradation de la conjoncture : l’indice PMI français est tombé à 46,8 points, bien en dessous du seuil de croissance fixé à 50.

“Alors que l’activité redémarre en Allemagne et dans la zone euro, la France s’enfonce dans la récession”, souligne Touati.

L’industrie comme les services sont en contraction : “La fameuse réindustrialisation n’était que du marketing”, déplore-t-il, attribuant la chute de l’activité à la hausse des impôts et à “l’instabilité fiscale et politique”.

Le paradoxe du CAC 40

Malgré cette situation économique morose, la Bourse de Paris continue d’afficher des records. Le CAC 40 a gagné plus de 20 % depuis avril 2025, et même 60 % dividendes réinvestis compris.

Comment expliquer ce paradoxe ? Selon Touati, la réponse est simple : “80 % des bénéfices du CAC 40 sont réalisés à l’étranger. La France va mal, mais les grandes entreprises, elles, profitent de la croissance mondiale.”

Il met toutefois en garde contre une possible correction si la crise politique et budgétaire s’aggrave.

Une politique “hors-sol”

Marc Touati critique également l’attitude du gouvernement et de la classe politique, qu’il accuse de “sacrifier la France pour gagner du temps”. Il évoque un budget “non crédible”, marqué par une “course aux impôts” et une absence de réforme structurelle des dépenses publiques.

“Tous les présidents ont essayé la même recette : plus d’impôts, plus de dette. Le résultat est toujours le même : moins de croissance”, résume-t-il, chiffres à l’appui.

Un appel à la “résistance économique”

Dans un ton volontiers engagé, l’économiste conclut en appelant à une “résistance face à l’obscurantisme économique et fiscal”. “Nous aimons la France, mais si rien ne change d’ici un an, la crise qui vient pourrait durer dix ans”, prévient-il.

Marc Touati plaide pour un choc de compétitivité : baisse des impôts, réduction des dépenses publiques et stabilité réglementaire. Selon lui, seules ces réformes permettront de “sauver la France d’une descente aux enfers désormais bien engagée”.