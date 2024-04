« Ils ne sont plus légitimes » : le réquisitoire choc de Charles Gave

Charles Gave, financier et essayiste français, livre une analyse sans concession du paysage politique et idéologique actuel. Fondateur de l’Institut des Libertés, sa voix porte un message de défiance envers les élites mondialistes.

Ils veulent faire disparaître les nations au profit d’un gouvernement mondial

Pour Gave, les pouvoirs en place dans de nombreux pays, bien que légaux, ont perdu leur légitimité aux yeux des populations. Il dénonce « les hommes de Davos », cette élite mondialisée qui prônerait la disparition des nations au profit d’un gouvernement mondial. Une idéologie malthusienne qui chercherait à contrôler les populations, notamment en encourageant la limitation des naissances.

Leur idéologie malthusienne vise à réduire la population

En France, la classe dirigeante issue des grandes écoles adhérerait largement à cette vision mondialiste, estime Gave. Un constat qui s’accompagne d’un appauvrissement intellectuel avec la disparition des grands penseurs et écrivains, alors que la France brillait autrefois comme un phare intellectuel.

Ils contrôlent le langage pour museler la libre-pensée

Le contrôle semble également passer par le langage avec la « Newspeak », concept visant à ostraciser les mots associés à des valeurs traditionnelles comme la patrie ou la famille. « On essaye de contrôler le langage, faire une sorte de ‘newspeak’, où on va ostraciser tous ceux qui utilisent des mots comme patrie, famille, etc. », dénonce Gave.

Main dans la main, élites mondialistes et gauchistes

L’essayiste voit des convergences d’intérêts entre cette élite mondialisée et l’extrême gauche dans « la volonté de réduire les libertés individuelles et contrôler les populations ». Un fantasme de « l’homme nouveau » hérité des idéaux révolutionnaires qui se perpétuerait aujourd’hui.

Big Tech au service de la manipulation des esprits

Le contrôle des esprits passerait aussi par la manipulation de l’information, à l’image des soupçons qui ont pesé sur Google lors de la présidentielle américaine de 2016. Une élection de Donald Trump, perçue comme un vent de révolte contre l’establishment politique.

Elon Musk, nouvelle incarnation de la fronde anti-système ?

Le milliardaire Elon Musk, en défiant les géants de la tech, incarnerait cette nouvelle vague de désaveu des élites. Tout comme l’euro numérique serait un outil supplémentaire de surveillance de la vie privée pour Gave.

La légitimité des dirigeants remise en cause

Au-delà des critiques récurrentes sur l’ingérence dans la liberté d’expression, l’essayiste remet en cause la légitimité même des dirigeants actuels. « Si les gens pensent que le pouvoir n’est pas légitime, on va avoir des troubles sociaux importants dans les années qui viennent », prévient-il.

Une économie française exsangue ?

Sur le plan économique, Gave prédit une crise financière majeure en France et dénonce les effets néfastes d’une pression fiscale parmi les plus lourdes au monde. Des signaux alarmants pour cet adepte du libéralisme économique, qui appelle à réaffirmer la propriété privée comme rempart contre le marasme.

L’espoir renaîtra des cendres du système ?

Malgré les défis, Gave se veut optimiste sur l’avenir, convaincu que les régimes technocratiques finiront par s’effondrer sous le poids de leurs contradictions internes. « Le collectivisme finit toujours par tomber sous l’action des individus qui refusent les mensonges et embrassent la vérité. La liberté est liée à la vérité et à la responsabilité individuelle », affirme-t-il. Un espoir porté par la liberté individuelle, socle d’une société plus prospère selon lui.

