La région Grand Est quitte X (ex-Twitter)

Dans un communiqué, le président Franck Leroy explique pourquoi la Région quitte le média social X (anciennement Twitter).

« Au fil des années, la plateforme X (anciennement Twitter) s’est imposée comme un outil central pour nos missions publiques. Elle nous a permis d’échanger directement avec nos concitoyens, journalistes, médias, d’informer sans filtre et de faire vivre les débats démocratiques.

Mais aujourd’hui, force est de constater que cet outil s’est transformé en un vecteur de division.

« L’algorithme promeut la haine »

Rester sur X en 2025, c’est fermer les yeux sur une dérive préoccupante : celle d’une plateforme où l’algorithme amplifie la haine, le racisme, promeut les mensonges et valorise les discours extrémistes. C’est cautionner un système qui contribue au recul des libertés individuelles, des droits sociaux et des valeurs démocratiques.

C’est pourquoi j’ai décidé, en tant que Président de la Région Grand Est, de désactiver mon compte personnel ainsi que le compte institutionnel de la Région sur cette plateforme.

Ces deux comptes resteront toutefois ouverts afin de ne pas être usurpés par d’autres utilisateurs.

Cette décision ne signifie pas un retrait des espaces numériques. Nous continuerons à dialoguer activement avec nos concitoyens sur d’autres plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn et BlueSky.

Réfléchir sur les espaces numériques

Nous resterons également vigilants quant à leur évolution. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le débat public, et nous n’hésiterons pas à réévaluer notre présence si ces outils venaient à adopter des logiques similaires à celles de X.

Nous continuerons d’assurer notre mission d’information et de dialogue par d’autres moyens. Les canaux régionaux, avec notre magazine et ses éditions régionalisées, nos rencontres sur le terrain, et nos échanges directs, permettront de maintenir un lien fort avec les habitants de la Région.

Nous appelons également l’ensemble des acteurs publics et privés à engager une réflexion sur l’avenir des espaces numériques. Il nous faut construire des outils numériques éthiques, respectueux des citoyens et au service de la démocratie.

En quittant X, nous affirmons notre volonté de rester fidèles à nos valeurs et de contribuer, à notre échelle, à un débat public plus serein et respectueux. »