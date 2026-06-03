Aéroport Metz-Nancy-Lorraine : la Région met en cause l’État pour expliquer le déficit de l’EPMNL

Après un avis critique de la Chambre Régionale des Comptes sur la santé financière de l’établissement gestionnaire de l’aéroport, la Région Grand Est contre-attaque.

La Région Grand Est impute la quasi-totalité du déficit à un retard de remboursement de l’État, et annonce une étude stratégique pour diversifier les recettes de la plateforme.

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a rendu un avis sur la situation financière de l’Établissement Public Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL), l’organisme chargé de gérer l’aéroport du même nom. Face aux constats dressés par les magistrats financiers, la Région Grand Est a choisi de répondre publiquement et de pointer la responsabilité de l’État.

L’État épinglé pour ses retards de remboursement

C’est l’argument central de la réponse régionale : selon la Région, la quasi-totalité du déficit de l’EPMNL serait directement imputable au retard de remboursement, par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), des dépenses engagées au titre des missions régaliennes de sécurité et de sûreté exercées sur l’aéroport.

Ces missions sont réalisées pour le compte de l’État, et leur financement incomplet a conduit l’établissement à supporter une charge financière particulièrement lourde au fil des exercices, au point de nécessiter l’intervention de la Région et de l’État sous forme d’avances remboursables.

La Région affirme poursuivre ses échanges avec les services de l’État pour que « les remboursements attendus puissent intervenir dans les meilleurs délais », présentant cette régularisation comme un « préalable indispensable » à l’assainissement des comptes.

Une étude stratégique lancée en mai, cofinancée par trois collectivités

En parallèle, la Région annonce avoir lancé en mai dernier une étude stratégique de développement destinée à identifier de nouvelles activités et de nouveaux relais de croissance pour l’aéroport. L’objectif affiché est une diversification des recettes, pour réduire la dépendance aux redevances aéroportuaires traditionnelles.

L’initiative est cofinancée par le Département de la Moselle et l’Eurométropole de Metz, signe, selon la Région, d’une « volonté commune des collectivités locales » d’accompagner cet équipement qu’elle qualifie de « structurant pour le Grand Est ».

Sur les tarifs, la Région joue la prudence

La CRC avait notamment évoqué une évolution possible de la politique tarifaire comme levier d’équilibre financier. La Région tempère : la modulation des redevances est certes un outil disponible, mais elle doit, selon elle, être « maniée avec une très grande prudence » pour ne pas dégrader l’attractivité de la plateforme.

L’argument est celui de la concurrence : l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine évolue dans un environnement sous forte pression, avec des plateformes voisines — y compris situées dans les pays frontaliers — qui pèsent sur les choix des compagnies aériennes.

Points clés du dossier

L’avis de la CRC fait suite à un rapport d’évaluation de politique publique commandé par la Région elle-même en 2025

Le déficit de l’EPMNL est attribué en grande partie aux créances non remboursées par la DGAC au titre des missions de sécurité et sûreté

Une étude stratégique de diversification a été lancée en mai 2026, cofinancée par la Région, le Département de la Moselle et l’Eurométropole de Metz

La Région et l’État ont déjà consenti des avances remboursables pour assurer la continuité du service public aéroportuaire

La Région conclut son communiqué en réaffirmant son engagement aux côtés des « collectivités partenaires et des acteurs économiques du territoire » pour préserver l’avenir d’une infrastructure qu’elle présente comme essentielle à l’attractivité, à la mobilité et au développement économique et touristique du Grand Est. L’EPMNL et la DGAC n’ont pas répondu publiquement à ces déclarations.