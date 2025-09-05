Marc Touati viré de sa banque !!

L’économiste dont nous reprenons régulièrement les analyses annonce qu’il a été viré de sa banque (on ne sait pas laquelle) pour avoir « dit la vérité » sur l’état calamiteux de nos finances publiques. Qui a parlé de la liberté d’expression?

« Ma banque a fermé tous mes comptes (perso, enfants, société) sans raison. Derrière, 2 contrôles fiscaux. Tout ça pour avoir dit la vérité. » Voilà ce que révèle l’économiste Marc Touati au micro d’André Bercoff à Sud-Radio. Pourquoi cette infamie? Parce que Marc Touati ne cesse de dire dans ses analyses publiées sur YouTube, notamment, que la France va dans le mur, que la dette publique est monstrueuse et que c’est la faute, depuis des années, de nos leaders politiques qui se succèdent dans les palais de la République. Ils n’ont pas pris les bonnes mesures. Ils ont laissé filer la dette. Tout cela est vrai, mais il ne faut pas le dire!

Liberté d’expression et persécution

Or, la réalité économique lui donne raison. Tous les chiffres sont dans le rouge. Le déficit de l’État sur 7 mois : 142 milliards d’euros! Les prévisions du déficit public total : 200 milliards d’euros pour 2024. La dette publique : près de 3 350 milliards d’euros! C’est gigantesque. Mais il ne faut pas le dire sous peine d’être menacé, persécuté, banni de la société. La liberté d’expression? La bonne blague! « La liberté d’expression est la première des libertés, disait un philosophe, la preuve, c’est que c’est celle que les dictateurs suppriment en premier ».

Voilà où on en est, en France, en 2025. On fait taire les opposants. On les isole, on les rejette. Ils n’ont plus le droit de vivre normalement, comme dans les pires dictatures. Comme en Corée du Nord.

Faut-il s’étonner que de plus en plus de Français soient révoltés ? Leur colère nourrie par l’injustice risque d’exploser. Le 10 septembre. Ou un autre jour.