« In nomine Veritatis » : Un roman historique de Daniel Maurer

La vérité est toujours difficile à appréhender. Et puis de quelle vérité parle-t-on ? Le romancier Daniel Maurer* a une idée bien précise : il confie à deux enquêteurs, Justine et Antoine, le soin de retrouver un parchemin caché il y a six siècles par les Templiers….

« Il s’agit d’un roman, donc d’une pure fiction, prévient d’emblée l’auteur, Daniel Maurer, même si les protagonistes de l’intrigue, les lieux, les dates, donnent au récit une force évocatrice qui happe le lecteur de la première à la 507ème page de ce livre. Car « In nomine Veritatis » (Au nom de la vérité) est un roman historique que l’on découvre en suivant les pas de deux enquêteurs privés, Justine Varin et Antoine Dupuis, son compagnon. Tous deux ont pour mission de trouver « la vérité » car elle menace la sûreté de l’État. Peut-être la paix dans le monde. Pour cela, ils seront obligés d’enquêter en Alsace, mais aussi en Provence, en Espagne. Et même de relire leurs livres d’histoire.

Pour le comprendre, il faut remonter le temps

En 1189, les templiers rapportent de leur troisième croisade en Terre Sainte deux antiques papyrus. Leur traduction sur parchemin, un siècle plus tard, contrarie fortement le roi de France ainsi que le pape. Au point que Philippe le Bel ordonne l’arrestation de tous les templiers du royaume et la destruction des précieux documents. Clément V, de son côté, rédige la bulle Vox in excelso qui acte la dissolution de l’Ordre des Chevaliers du Temple.

Par précaution, Jacques de Molay, dernier maître historique de l’Ordre, avait fait réaliser une copie du parchemin. Celle-ci avait été divisée en trois rouleaux placés dans des coffrets en étain, dissimulés dans différents lieux. Justice et Antoine sont chargés de les retrouver afin que surgisse la vérité. Mais si la chose n’est pas simple, elle est aussi dangereuse.

A propos de l’auteur, Daniel Maurer

Parallèlement à une carrière d’infirmier dans un hôpital psychiatrique du sud de la France, Daniel Maurer s’est intéressé, dans les années 80, aux états modifiés de conscience (sommeil, rêve, hypnose, expérience de mort imminente, transes hallucinogènes, expérience hors du corps, etc.). Ses investigations sur ces phénomènes ont donné lieu à la publication de quatre essais (voir ci-dessous).

Premier auteur français à publier les fruits d’une recherche sur les Expériences de Mort Imminente, il a participé à populariser l’abréviation EMI en place de l’anglais NDE (Near Death Experience).

Au printemps 2023, il a mis à profit une hospitalisation de quelques jours pour entamer l’écriture de ce premier roman sur une simple tablette. Il n’avait rédigé aucun synopsis, n’ayant pas la moindre idée de l’intrigue. Très vite son imagination lui a suggéré l’histoire de ce mystérieux manuscrit surgi du fond des âges, dont le contenu menacerait notre civilisation voire la planète entière.

Les contextes géopolitique, climatique et sanitaire actuels ont incontestablement influencé son récit.

*IN NOMINE VERITATIS Au nom de la vérité

De Daniel Maurer (éditions Sentiers du Livre) 507 pages, 23,50 € TTC

Précédentes publications de l’auteur :