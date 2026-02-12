UNESCO : les sites funéraires de la Première guerre

Un Comité de gestion relatif à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale s’est tenu le 9 février 2026 à Metz.

En septembre 2023, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a pris la décision d’inscrire 139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (répartis entre la France et la Belgique), sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité.

À la suite du premier comité de gestion du bien réuni le 25 juin 2025 à Saint-Quentin (Aisne), le deuxième comité de gestion se tient en 2026 à la préfecture de la Moselle.

Cette rencontre, présidée par Xavier Delarue, préfet de la Meuse et coordinateur de la mission et par Pascal Bolot, préfet de la Moselle, s’est tenue ce lundi 9 février.

Protection des sites

Ce comité de gestion a pour objectif d’assurer une gestion concertée du bien en série à l’échelle nationale, de déployer les outils de protection des sites, de favoriser leur mise en valeur ainsi que les actions pédagogiques et de médiation pour répondre aux enjeux de cette prestigieuse inscription et renforcer, ainsi, l’attractivité des territoires à travers le tourisme de mémoire.

Consulter la liste des 139 sites funéraires et mémoriels concernés