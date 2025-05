La détention de patrimoine des ménages en 2024 Livrets d’épargne et assurance-vie restent les placements financiers préférés des ménages (Insee).

Début 2024, 90,5 % des ménages résidant en France en logement ordinaire détiennent du patrimoine financier. Les livrets d’épargne et l’assurance-vie restent en 2024 les placements préférés des ménages. En 20 ans, la détention d’épargne logement a diminué, tandis que les ménages se sont plus tournés vers l’assurance-vie, et plus récemment vers l’épargne retraite. 61,2 % des ménages détiennent du patrimoine immobilier, une part relativement stable ; pour la plupart des ménages, il s’agit de leur résidence principale. La détention de patrimoine professionnel, moins fréquente (15,3 % des ménages), est souvent liée à une activité d’indépendant.

46,5 % des ménages ont un emprunt en cours, essentiellement à titre privé pour un bien immobilier ou un prêt à la consommation.

Aurélie Casarotti, Aliette Cheptitski, Alice Foucher, Louis Le Clainche (Insee)