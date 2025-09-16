Grand Est : Journée régionale de collecte de films amateurs

Après une édition 2024 ayant permis de collecter plus de 1600 films, les Cinémathèques du Grand Est reconduisent leur grande journée de collecte du film amateur le samedi 11 octobre prochain. Trente-six lieux de collecte sur le territoire.

L’objectif reste inchangé : préserver la mémoire audiovisuelle de la région Grand Est. Cette 8e édition, déployée dans 36 lieux partenaires du territoire, permettra de faciliter les dépôts pour chaque détenteur de films, tournés sur pellicule ou sur bande magnétique. Leur collection rejoindra alors un fonds aujourd’hui riche de près de 4 000 références, indexées et consultables gratuitement en ligne.

Les points de collecte et animations

Nouveauté cette année : Certains lieux de collecte proposeront également des animations gratuites en amont ou le jour même.

Champagne-Ardenne / 9 lieux

Médiathèque Les Mousquetaires – 08110 Carignan (10h-12h, 14h-17h)

Atelier « Malle cinéma » le 4 octobre (14 h 30)

Atelier « Malle cinéma » le 4 octobre (14 h 30) L’Agora Médiathèque / Musée du Pays Rethélois – 08300 Rethel (10h-12h, 13h-18h)

Atelier bruitage d’archives (14h) et restitution sous forme de concert (17h) le 24 septembre

Atelier bruitage d’archives (14h) et restitution sous forme de concert (17h) le 24 septembre Médiathèque Jean Falala – 51100 Reims (10h-17h)

Ciné-conférence « Lumière sur Reims : une histoire du cinéma amateur rémois » (19h) le 2 octobre

Ciné-conférence « Lumière sur Reims : une histoire du cinéma amateur rémois » (19h) le 2 octobre La Comète durant le Festival War on Screen – 51000 Châlons-en-Champagne (10h-18h) Ciné-conférence sur la Libération (Horaires à préciser) entre le 6 et le 12 octobre

Cinéma Le Séz’art – 51120 Sézanne (10h-18h)

L’Aiguillage – 10110 Polisot (10h-16h)

Médiathèque Albert Gabriel – 10200 Bar-sur-Aube (14h-17h)

Médiathèque La Constellation – 52100 Saint-Dizier (10h-12h, 13h30-17h) Atelier « Malle cinéma » et projection d’archives (18h30) le 1er octobre

Médiathèque Les Silos – 52000 Chaumont (10h-12h, 13h30-17h30)

Table-ronde musique & archives (16h) et Ciné-concert (17h) le 27 septembre, conférence/présentation d’Image’Est avec projection (18h) le 3 octobre

Lorraine/ 17 lieux

Médiathèque Jean-Paul Durieux – 54400 Longwy (13h-17h)

Centre social Le Lierre – Espace Multimédia – 57100 Thionville (14h-17h)

Cité sociale durant le Festival du Film Arabe – 57290 Fameck (11h30-18h)

Ateliers création tous publics animés par Émilie Pierson, artiste plasticienne messine (samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre de 10 h 15 à 12h puis de 14h à 18h – Centre Jean Morette)

Ateliers création tous publics animés par Émilie Pierson, artiste plasticienne messine (samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre de 10 h 15 à 12h puis de 14h à 18h – Centre Jean Morette) Traditions Meusiennes / Maison Guillot-Chevereau – 55320 Dieue-sur-Meuse (10h-12h, 14h-17h)

Microfolie / Maison d’Elsa, Médiathèque – 54800 Jarny (9h-12h, 14h-17h)

L’Arob@se – 57000 Metz (9h-12h, 13h-17h)

Bibliothèque municipale – 55300 Saint-Mihiel (9h-12h, 13h-16h)

La Microfolie / Pays de Bitche – 57230 Bitche (9h-11h45, 14h-17h15)

Ciné Phalsbourg / Association « Animation sur la place » – 57370 Phalsbourg (14h-18h)

La Douëra – 54220 Malzéville (9h-12h)

Médiathèque Jules Verne – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy (10h-12h, 14h-18h)

Médiathèque L’Orangerie – 54300 Lunéville (10h-18h)

Bibliothèque Intercommunale – 88300 Neufchâteau (10h-12h, 14h-17h)

Médiathèque La Boussole – 88100 Saint-Dié-des-Vosges (10h30-12h, 14h-18h)

Média-ludothèque du Tilleul – 88400 Gérardmer (9h30-12h30, 13h30-17h)

Médiathèque intercommunale Le Cercle – 88200 Remiremont (9h30h-12h30, 14h-18h) _ MJC Centre social Jacques Prévert – 57260 Dieuze (9h-12h, 14h-18h)

Alsace / 10 lieux

La Nef / Relais culturel – 67160 Wissembourg (10h-13h)

Musée historique et industriel / Musée du Fer – 67110 Reichshoffen (14h–18h)

Projection de films amateurs organisée par le musée à partir de collections privées

Projection de films amateurs organisée par le musée à partir de collections privées Musée du Château des Rohan – 67700 Saverne (14h–18h)

Cinéma Le Cosmos – 67000 Strasbourg (14h–18h)

Cinéma Rex – 67230 Benfeld (14h30–18h)

La Seigneurerie / Centre d’interprétation du patrimoine – 67 140 Andlau (14h–18h)

Pôle Media Culture Edmond Gerrer – 68000 Colmar (14h-18h)

Médiathèque intercommunale de Thann – 68800 Thann (13h30-17h)

Médiathèque La Filature – 68100 Mulhouse (13h–18h)

Hôtel de Ville – 68730 Blotzheim (14h–18h)

Discussion autour du film amateur et de la mémoire de Blotzheim avec collation, animée par le Cercle d’Histoire de Blotzheim.

Films amateurs… Toute une histoire

Pour leur point de vue spécifique, leur dimension intimiste ou la façon dont ils ont capté un événement célèbre, les films amateurs font l’objet d’une attention particulière de la part des structures œuvrant pour la conservation du patrimoine audiovisuel. Vivier quasi inépuisable pour l’étude de nos sociétés actuelles, ils constituent des sources historiques précieuses. Les préserver tout en permettant leur diffusion est donc une démarche nécessaire que les deux cinémathèques du Grand Est, Image’Est et MIRA, soutiennent en organisant (depuis huit ans en Alsace et trois ans en Champagne-Ardenne et Lorraine) de grandes journées régionales de collecte auprès des particuliers. Ces derniers peuvent par ailleurs toute l’année effectuer un dépôt ou un don auprès de ces mêmes structures.

Un intérêt patrimonial

Chaque film collecté est visionné afin de déterminer s’il présente, pour tout ou partie, un intérêt patrimonial. Pour ceux retenus, une convention est rédigée entre le propriétaire et la cinémathèque afin que le support original puisse être pris en charge, numérisé puis mis en ligne en accès gratuit. Ces séquences pourront aussi illustrer un documentaire, un reportage, une exposition ou alimenter le travail des chercheurs. Pour chaque utilisation, les ayants droit et auteurs sont mentionnés. Une copie numérique est par ailleurs transmise à titre gracieux au déposant. Concernant l’original, son propriétaire a le choix de le récupérer ou d’en faire le don ou le dépôt afin qu’il soit conservé dans des conditions adaptées.

Formats acceptés lors de la collecte

Sur pellicule

Formats 9,5mm, 16mm, 17,5mm, 8mm ou Super 8mm

Sur bandes magnétiques

Formats vidéo 8, Hi8, miniDV, VHS, DVCam, Betacam ou U-matic

À propos des Cinémathèques du Grand Est

Les Cinémathèques du Grand Est sont un partenariat entre acteurs actifs dans la collecte, de préservation et de numérisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique à l’échelle de la Région Grand Est. Créé en 2023, ce projet est piloté conjointement par Image’Est (Lorraine et Champagne-Ardenne) et MIRA (Alsace).

Le projet des Cinémathèques du Grand Est fédère les acteurs impliqués afin de faciliter la collecte, la valorisation et la transmission de la mémoire audiovisuelle amateur de la Région Grand Est. Les Cinémathèques du Grand Est entendent renforcer la position de cette mémoire auprès des professionnels de la culture et du patrimoine, ainsi que du grand public.

À propos d’Image’Est

Image’Est est l’association des professionnels de l’image du Grand Est et constitue un espace de rencontres, de dialogues et de réflexions. Créée en 2009 avec son siège social à Épinal, elle vise à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle régionale, à favoriser la circulation des œuvres et des talents et à accompagner leur rencontre avec le public. L’association collecte, préserve et numérise également le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est, plus particulièrement en Lorraine et en Champagne-Ardenne, assurant la valorisation et la transmission de cette mémoire des territoires. Elle conserve près de 15 000 films et plus 1 200 000 photographies de toutes sortes. Labélisée Pôle Régional d’Éducation aux Images par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est et la Région Grand Est, Image’Est vise également par ses actions à transmettre la culture du cinéma et de l’image animée, à former à la maîtrise du langage audiovisuel et à favoriser l’expérience sensible de la création dès le plus jeune âge.

À propos de Mira

MIRA, Cinémathèque régionale numérique, a pour but de sauver de la disparition les films amateurs sur le territoire alsacien. Tournés sur pellicule ou sur cassettes, en Alsace ou ailleurs, MIRA numérise, en haute définition, ces films qui témoignent de l’histoire anonyme de la région et ses habitants et qui permettent de nuancer et de compléter l’histoire officielle. MIRA compte aujourd’hui plus de 450 collections et 6 500 films. Objets inédits de mémoire et de création, ces images sont au cœur d’évènements et de projets à destination du grand public, mais également utilisées dans le cadre d’expositions, de productions audiovisuelles ou encore de travaux de recherche. Retrouvez nos collections sur www.miralsace.eu.