Audacieux cambriolage dans un musée de Limoges

Ce jour, aux environs de 03 h 15, un cambriolage a eu lieu au sein du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, détenteur d’une collection importante d’œuvres représentatives de l’histoire de la céramique.

Des plateaux chinois de grande valeur

Selon Emilie Abrantes, procureur de la République de Limoges, trois objets considérés comme des trésors nationaux ont été dérobés, deux plateaux chinois d’une valeur de plus de 6 millions d’euros, ainsi qu’un vase dont l’estimation doit encore être confirmée.

L’alerte a très rapidement été donnée par les gardiens du musée, et malgré la célérité de l’intervention des services de police, les auteurs des faits avaient déjà pris la fuite.

Trafic de biens culturels

Une enquête de flagrance a immédiatement été ouverte par le parquet de Limoges, du chef de vol aggravé de biens culturels exposés dans un musée de France, commis en réunion et avec dégradations.

L’enquête a été confiée aux services de la division de la criminalité organisée et spécialisée du SIPJ de Limoges, en co-saisine avec l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Des investigations de police technique et scientifique sont en cours, ainsi que l’exploitation des images de vidéosurveillance du musée et de la ville.

