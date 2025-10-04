Souvenirs des Grands Hommes

Le 15 octobre prochain, Artcurial présentera une vente exceptionnelle consacrée aux grandes figures de l’Histoire, à travers une sélection de documents, objets et souvenirs d’une rare portée symbolique.

De Bonaparte à de Gaulle, en passant par les origines de l’égyptologie moderne et les prémices de la Cinquième République, cette vacation en trois chapitres mettra en lumière les hommes d’action, de science et de pouvoir qui ont façonné le monde.

Napoléon et la campagne d’Égypte

La première partie de la vente sera notamment consacrée à l’expédition d’Égypte menée par Bonaparte et son cortège de savants, à travers un ensemble exceptionnel de dessins et de documents issus de l’ancienne collection de Jean-Joseph Marcel, orientaliste, témoin majeur de cette aventure.

La seconde mettra en lumière la relation politique et personnelle entre Paul Reynaud et Charles de Gaulle, à travers la redécouverte d’un riche corpus de lettres autographes et de souvenirs inédits, provenant des descendants de Paul Reynaud.

La Principauté de Monaco

Enfin, la dernière section, dédiée à la Principauté de Monaco, dévoilera trois montres inédites, ayant appartenu à Pierre Rey, conseiller privé du prince Rainier III. Témoins discrets d’une époque fondatrice, ces pièces illustrent son rôle central dans la modernisation du Rocher.

À travers ces trois volets, Artcurial célèbre les parcours visionnaires, les correspondances et les objets chargés d’histoire qui incarnent la mémoire des Grands Hommes.

Artcurial,

7 rond-point des Champs-Élysées

Marcel-Dassault

75008 Paris

Les collection Artcurial