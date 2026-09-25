Léon XIV : un pape adulé, dont certains propos risquent pourtant de choquer

Arrivé ce matin à Orly pour une visite de quatre jours en France, le pape Léon XIV a rapidement donné le ton. Reçu par le président Emmanuel Macron, le souverain pontife a prononcé plusieurs interventions marquées par des prises de position fortes sur la laïcité, la fin de vie, l’intelligence artificielle et la place du christianisme dans la société. Du politiquement correct, certes, mais des convictions affirmées.

À l’Élysée, le pape défend la libre expression de la foi dans l’espace public et son opposition à l’« aide à mourir »

Par Bernard Aubin

Selon les premiers comptes rendus de la journée, Léon XIV a défendu une vision affirmée de la présence religieuse dans la société. Il a appelé à ce que la foi puisse être vécue et exprimée dans l’espace public sans être confinée à la sphère privée. Il a également rappelé son opposition à la loi française sur l’aide à mourir, dénonçant ce qu’il a qualifié d’« offre d’une mort programmée », et mis en garde contre certaines dérives technologiques liées à l’intelligence artificielle.

L’importance de la paix

Le pape a aussi évoqué la paix internationale, l’unité des peuples et la dignité humaine comme fils conducteurs de son voyage, insistant sur notre capacité à discerner ce qui sert véritablement la dignité humaine face aux bouleversements du monde contemporain.

Les points de friction avec les orientations françaises

1. La fin de vie

Léon XIV a dénoncé ce qu’il appelle « l’offre d’une mort programmée » et réaffirmé l’opposition traditionnelle de l’Église à l’euthanasie et au suicide assisté. Cette position entre directement en tension avec l’évolution récente du droit français, où le Parlement a engagé une réforme ouvrant plus largement la possibilité d’une aide à mourir. Sur ce sujet, le Vatican défend le principe de l’inviolabilité de la vie humaine jusqu’à son terme naturel, tandis qu’une partie importante de la classe politique française met en avant l’autonomie individuelle et la liberté de choix.

2. La laïcité

Le pape a estimé que la laïcité ne devait pas empêcher les croyants de vivre publiquement leur foi, affirmant devant les autorités françaises que la véritable laïcité n’exclut pas la dimension religieuse, mais peut au contraire s’en nourrir. Cette lecture s’oppose à une interprétation plus restrictive de la laïcité défendue par certains courants politiques français, pour lesquels l’expression religieuse doit rester discrète dans l’espace public. Le débat est ancien mais toujours sensible, notamment autour des signes religieux, de l’école et de la neutralité des institutions.

Reste à déterminer ce qui relève de signes religieux ou d’expressions politiques déguisées…

3. L’intelligence artificielle

À l’Élysée puis à l’Unesco, Léon XIV a insisté sur les risques d’une société dominée par les algorithmes, mettant en garde contre le risque de perdre notre humanité au milieu du paradis de machines qui envahissent et conditionnent notre quotidien. Sans rejeter le progrès technologique, il appelle à une régulation éthique forte. Cette approche ne contredit pas frontalement la politique française, qui soutient également l’encadrement de l’IA, mais elle manifeste une prudence plus marquée que les discours économiques centrés sur l’innovation et la compétitivité.

Léon et Macron : je t’aime, moi non plus ?

Le caractère relativement bref et protocolaire des échanges publics entre Emmanuel Macron et Léon XIV frappe les esprits, de même que son absence marquée aux offices religieux.

Plusieurs interprétations sont possibles.

Se pose tout d’abord la question des convictions religieuses d’Emmanuel Macron. Celui qui a demandé de lui-même à être baptisé à l’âge de 12 ans aurait depuis pris ses distances par rapport à la religion catholique, ce qui pourrait expliquer cette prise de distance. Mais si, à l’inverse, sa foi était restée intacte, cet éloignement aurait pu être interprété comme un reniement que ses fonctions n’auraient pu justifier.

Certes, la France est un État laïque et l’Élysée veille généralement à maintenir une certaine distance institutionnelle avec les autorités religieuses. Sauf que les racines de notre pays, son histoire et sa culture demeurent judéo-chrétiennes, ce que cette distance vient à nier.

Ensuite apparaît une divergence de fond. Sur la fin de vie, la place de la religion dans la société ou certaines questions bioéthiques, le président et le pape représentent des visions parfois éloignées. Les deux hommes ont intérêt à afficher le respect mutuel sans mettre en scène une proximité qui pourrait être politiquement coûteuse pour l’un ou l’autre.

Enfin, il y a des stratégies de communication. L’Élysée comme le Vatican semblent vouloir concentrer l’attention sur les grands messages du voyage plutôt que sur une relation personnelle entre les deux dirigeants… qui ne semble pas particulièrement cordiale.

Pour autant, rien dans les informations publiques disponibles à ce stade ne permet d’affirmer l’existence d’une tension personnelle entre Emmanuel Macron et Léon XIV.

Les sources officielles soulignent au contraire la continuité du dialogue entre la France et le Saint-Siège. Du politiquement correct ?

Une visite qui dépasse la seule question religieuse

Derrière les cérémonies de Notre-Dame, du Stade de France, de Lourdes et de Metz, la visite de Léon XIV apparaît déjà comme un événement politique et sociétal. En remettant au premier plan les questions de la vie, de la foi, de la technologie et du sens collectif, le pape intervient dans plusieurs débats majeurs de la société française contemporaine et restitue à l’Église son rôle de repère moral.

La forte mobilisation populaire observée dès son arrivée, avec plusieurs centaines de milliers de personnes massées sur son parcours parisien selon le Vatican, montre que, même dans une France largement sécularisée, la parole papale conserve une capacité d’influence et de débat qui dépasse largement le cercle des seuls pratiquants. A suivre avec intérêt, les prises de positions du pape à Lourdes puis à Metz. Cà risque de décoiffer !

🗣️✝️ Pape Léon XIV à Emmanuel Macron : « Un Président de la République prétendant se désintéresser de l’Église et des catholiques manquerait à son devoir. Soyez assurés de ma fervente prière pour votre belle Nation. » 👏🏻🇫🇷 pic.twitter.com/ehp59UaPVw — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) September 25, 2026

✝️🇻🇦 FLASH — GPA, manipulations génétiques, « mort programmée » : le pape Léon XIV dénonce les dérives des sociétés modernes 🗣️ « La protection du droit à la vie constitue le fondement incontournable de tout autre droit humain », affirme-t-il lors de sa visite en France. 👇… — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) September 25, 2026

🇫🇷🇻🇦 LÉON XIV EN FRANCE 🚨ACCUEIL TRIOMPHAL DU PAPE LÉON XIV À PARIS !#PapeÀParis pic.twitter.com/KrM6aW1iw1 — Tribune Chrétienne (@tribuchretienne) September 25, 2026