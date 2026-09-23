Michel Fournier retrouve la présidence de l’AMRF après son départ du gouvernement

Après la publication, ce mercredi, au Journal officiel du décret mettant fin à ses fonctions ministérielles, le Vosgien Michel Fournier reprend officiellement la présidence de l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

Ce retour, annoncé dès son entrée au gouvernement, marque la conclusion de sa mission en tant que ministre de la Ruralité et le retour à la tête d’une organisation qu’il connaît parfaitement.

Conformément à l’engagement pris lors de sa nomination, la présidence de l’AMRF avait été assurée par intérim, d’abord par le premier vice-président Jean-Paul Carteret, puis par le secrétaire général John Billard.

« Des avancées concrètes »

Cette transition organisée permet aujourd’hui à Michel Fournier de retrouver sans rupture le pilotage de l’association. « En m’engageant en tant que ministre de la Ruralité, je me suis battu pour faire entendre la réalité de nos territoires. À commencer par la reconnaissance des espaces ruraux dans le calcul des dotations financières, un sujet sur lequel j’ai obtenu des avancées concrètes. Je retrouve aujourd’hui la présidence de l’AMRF avec la même volonté, pour continuer à défendre les enjeux spécifiques à la ruralité », a déclaré Michel Fournier.

Congrès à Auch début octobre

Ce retour intervient à un moment stratégique pour l’association. L’AMRF s’apprête en effet à tenir son Congrès national les 9 et 10 octobre prochains à Auch (Gers). Placé sous le thème « Communes rurales : une force d’avenir – Une nouvelle étape pour agir et peser », ce rendez-vous rassemblera les maires ruraux de toute la France. Il constituera une tribune importante pour réaffirmer les ambitions des territoires ruraux face aux grands défis contemporains, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Avec ce retour, l’AMRF retrouve à sa tête un président qui entend poursuivre, dans le cadre associatif, le combat engagé au sein du gouvernement en faveur d’une meilleure prise en compte de la ruralité.