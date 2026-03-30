Du cinéma en avant-première

Une quinzaine de films sont programmés aux prochaines Rencontres de Gérardmer (du 7 au 10 avril), qui accueilleront une dizaine d’équipes, dont les actrices Cécile de France, Alexandra Lamy, Rheem Kherici, le comédien Jérémie Rénier, et plusieurs réalisateurs dont le cinéaste japonais Ryota Nakano.

Si un Printemps du Cinéma se déroule en mars dans toutes les salles de France, un autre rendez-vous printanier est organisé en avril dans les Vosges pour le grand plaisir des cinéphiles. Cela fait bientôt trois décennies que les Rencontres du Cinéma de Gérardmer concoctent un beau programme pour ses spectateurs, ravis d’y découvrir une quinzaine de films, tous présentés en avant-première, avant leur sortie en salles dans les semaines et mois qui suivront.

Organisées par l’Office du Tourisme et Image’Est, les 28èmes Rencontres se dérouleront du 7 au 10 avril 2026, au Cinéma du Casino de Gérardmer, avec comme d’habitude un alléchant panel de films français et étrangers, à la fois grand public et art-et-essai. Destiné aux professionnels, notamment les exploitants de salles de cinéma de l’Est de la France et d’ailleurs, cet événement est également ouvert au public qui peut assister à toutes les projections à un tarif préférentiel (6,50€ la séance, 16€ le pass journée, 39€ le pass Rencontres).

« De la Comédie Française », récompensée à l’Alpe d’Huez

Une dizaine d’équipes de films est annoncée dans les Vosges, dont l’actrice Cécile de France qui viendra avec la réalisatrice Sophie Beaulieu présenter « La Poupée », une créature avec laquelle vit un personnage joué par Vincent Macaigne. Autre comédie, « Pour le plaisir », qui sera présentée par l’actrice-réalisatrice Rheem Kherici et Alexandra Lamy, en épouse à la recherche de l’orgasme avec l’aide de son mari bricoleur joué par François Cluzet.

Il y a quelques années, le public de Gérardmer avait découvert la réjouissante « Famille Asada » du cinéaste japonais Ryota Nakano, qui sera présent pour son nouveau film « Mon grand-frère et moi », une œuvre tendre sur la famille et le deuil. Les coréalisateurs Martin Darondeau et Bertrand Usclat présenteront l’excellente comédie « De la Comédie Française », multirécompensée au Festival de l’Alpe d’Huez, entièrement tournée dans la fameuse institution avec des comédiens qui en font partie. Comédie encore que « Deviens génial », présentée par son réalisateur Léo Grandperret avec Manu Payet en tête d’affiche.

C’est un drame sur l’adoption, « Fils de personne », dans lequel il a dirigé Romain Duris, que viendra présenter le cinéaste Safy Nebbou (« Le cou de la girafe », « L’Autre Dumas », « Celle que vous croyez »…). Sujet dramatique également que celui de « L’étrangère », présenté par la réalisatrice syrienne Gaya Jiji, dans lequel l’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi (Prix d’interprétation à Cannes) joue une réfugiée.

Sur les traces du camp du Struthof

C’est en en tant que réalisateur que viendra le comédien Jérémie Rénier, pour « D’un monde à l’autre », documentaire qu’il a tourné lors de son expédition sur la banquise avec l’explorateur Loury, qui l’accompagnera dans les Vosges. Autre documentaire, qui a d’ailleurs été tourné dans la région, « La Ligne bleue », dans lequel Marie Dumora part sur les traces qu’a laissé le camp de concentration du Struthof érigé par les nazis, tout près du village alsacien de Natzviller.

Egalement au programme de ces Rencontres, deux films espagnols, « Sorda » de Eva Liberted Garcia qui porte un regard « fort et puissant » sur la surdité, « Trois adieux » drame d’Isabel Coixet ; deux films italiens, « Une année italienne » de Laura Samani et « Vivaldi et moi » de Damiano Michieletto, qui ravira les amateurs de musique classique ; et « Seuls les rebelles » de la cinéaste libanaise Danielle Arbid, avec Hiam Abbass en veuve qui tombe amoureuse d’un jeune Palestinien.

Patrick TARDIT

28èmes Rencontres du Cinéma de Gérardmer, du 7 au 10 avril 2026. Pass disponibles à l’Office du Tourisme de Gérardmer. Programme complet : www.rencontres-du-cinema.com