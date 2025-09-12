89 cinémas participent à l’opération Ciné-Cool

Du 17 au 21 septembre 2025, Ciné-Cool proposera dans 87 cinémas de la région Grand Est et deux cinémas de l’Yonne à Auxerre et Sens (soit près de 400 écrans), un tarif de 5 euros la séance pour une trentaine de films en avant-première et toutes les sorties régulières.

Des productions majoritairement françaises, mais aussi internationales, allant de l’œuvre Art & Essai au blockbuster, qui donneront également lieu à des rencontres publiques avec les équipes de films pour une offre dépassant les 12 000 séances. L’opération Ciné-Cool est initiée par le Syndicat des directeurs de cinémas de l’Est, le Syndicat des directeurs de cinémas Rhin & Moselle et l’Association des cinémas indépendants de l’Est.

Un tarif préférentiel à 5 €

Si son principe reste inchangé, Ciné-Cool, qui fête cette année ses 28 ans, adopte pour son millésime 2025 un format sur 5 jours (au lieu de 8 précédemment) et un positionnement de dates du 17 au 21 septembre (alors que la manifestation se tenait auparavant à la fin du mois d’août), accompagnés d’une nouvelle charte graphique. Comme à son habitude, l’opération proposera un tarif préférentiel de 5 euros la séance (un prix inférieur de près de 30% au prix moyen habituel) pour une quarantaine de films en avant-première.

370 écrans

Un dispositif accueillant chaque année entre 250.000 et 300.000 spectateurs pour 70 à 80 cinémas participants, totalisant plus de 370 écrans et 10 000 à 12 000 séances. Ciné-Cool est porté par l’Association des cinémas indépendants de l’Est avec le soutien des Syndicats de directeurs de cinémas de l’Est et de Rhin & Moselle. Ces organisations professionnelles représentent l’ensemble des salles du Grand Est, quelle que soit leur taille, statut ou zone d’implantation, qu’il s’agisse de la grande exploitation (plus de 450 000 entrées annuelles : circuits nationaux tels que UGC, CGR, Kiné-polis, Pathé, etc.), la moyenne exploitation (entre 80 000 et 450 000 entrées) et la petite exploitation (moins de 80 000 entrées).

Sans équivalent dans les autres régions de France, l’opération est soutenue notamment par la Direc-tion Régionale des Affaires Culturelles du GrandEst, la Région Grand Est, le dispositif Jeun’Est, mais aussi plusieurs médias partenaires et la ville de Strasbourg.

