Ciné-Cool : Une quarantaine de longs métrages pour la 27ème édition

Des séances à tarif réduit dans tout le Grand Est, du 24 au 31 août 2024. L’an passé, la manifestation avait rassemblé 270 000 spectateurs pour 11 000 séances réparties sur 77 cinémas.



Adoptant le même principe des séances à tarif réduit que La Fête du Cinéma et Le Printemps du Cinéma, mais avec en prime une programmation d’une quarantaine de films en avant-premières, Ciné-Cool 2024 se tiendra du 24 au 31 août dans les salles du Grand Est.

Entre 5 € et 6 € la séance

Pour cette 27ᵉ édition, le tarif préférentiel proposé sera fixé par chaque cinéma participant dans une fourchette allant de 5€ à 6€ la séance (hors majoration 3D éventuelle) ; un prix inférieur de près de 30% au prix moyen habituel. Il donnera accès à un film en sortie régulière ou comptant parmi la quarantaine de longs métrages projetés en avant-premières dans le cadre de Ciné-Cool. Ces dernières concernent des productions majoritairement françaises, mais aussi internationales, allant de l’œuvre Art & Essai au blockbuster, et donnant lieu à des rencontres publiques avec les équipes de films (une cinquantaine de rencontres se sont tenues en 2023).

Le syndicat des directeurs de cinémas de l’Est

L’opération Ciné-Cool est portée par le Syndicat des directeurs de cinémas de l’Est, le Syndicat des directeurs de cinémas Rhin & Moselle et l’Association des cinémas indépendants de l’Est. Ces organisations professionnelles représentent l’ensemble des salles du Grand Est, quels que soient leur taille, statut ou zone d’implantation, qu’il s’agisse de la grande exploitation (plus de 450 000 entrées annuelles : circuits nationaux tels que UGC, Gaumont, Pathé, CGR, etc.), de la moyenne exploitation (entre 80 000 et 450 000 entrées) ou de la petite exploitation (moins de 80 000 entrées).

Une première collaboration avec Jeun’Est

À l’occasion de cette édition 2024, Ciné-Cool et la Région Grand Est, partenaire historique de l’événement, ont également le plaisir d’annoncer que les 15-29 ans inscrits au dispositif Jeun’Est pourront tenter de gagner plus de 300 places pour une séance de leur choix durant la manifestation. Un avantage venant s’ajouter aux trois réductions de 4€ dont ils peuvent bénéficier dans les cinémas partenaires du Grand Est à l’année. Pour rappel, Jeun’Est offre aussi des réductions auprès des librairies, festivals et salles de spectacles partenaires, la prise en charge de la formation aux premiers secours, des jeux-concours et des bons plans tourisme et loisirs sur tout le Grand Est – www.jeunest.fr

La liste des cinémas participants et des films en avant-premières sera à consulter à partir de fin juillet sur www.cine-cool.com

À propos des syndicats de directeurs de cinémas de l’Est et de Rhin-Moselle

Les deux syndicats – Syndicat des directeurs de cinémas de l’Est et Syndicat des directeurs de cinémas Rhin & Moselle, sont les initiateurs de Ciné-Cool. Ils regroupent près d’une centaine d’établissements, allant de la salle de circuit itinérant au multiplexe, représentant plus de 370 écrans dans le Grand Est. Leur mission essentielle est de défendre les intérêts de la profession, ils sont les interlocuteurs des élus et des pouvoirs publics.

À propos de l’association des cinémas indépendants de l’Est

Cette association a pour missions principales de soutenir la promotion et de concourir au développement du cinéma en salle dans l’Est de la France. Elle propose notamment des animations destinées à favoriser la rencontre des publics locaux avec l’ensemble de la création cinématographique et organise des manifestations festivalières ou autres à dimension culturelle.