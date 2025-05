Les épaves, des oasis pour la nature

Un film de Pascal Lorent et Dominique Hennequin. Une coproduction de Nomades et Arte

Des vestiges de l’Histoire

Dans les profondeurs des mers et océans, les épaves sont des vestiges de l’Histoire que la vie se réapproprie en créant, peu à peu, des îlots de biodiversité. Vierges de toute vie à leur installation, les sculptures du musée subaquatique de Marseille sont colonisées par le biofouling, une sorte de terreau fertile. Chaque sculpture se transforme alors en hôte accueillant. C’est le début de la vie qui se développe ensuite de façon foisonnante, à l’exemple du Grec ou du Donator, deux épaves coulées non loin de l’île de Porquerolles. Ces grandes falaises se sont habillées de plantes aquatiques et d’animaux fixés. Des bécunes, barracudas originaires de Méditerranée et des sérioles, s’y rassemblent en nombre.

La vie attire la vie

Sur l’épave du Thistlegorm en Mer Rouge, poissons, reptiles et mammifères marins enrichissent une biodiversité extraordinaire. Des balistes dégustent des huîtres à même la coque et les anémones accueillent des poissons clowns. Quelle que soit l’épave, la vie s’installe. Entre le port de Sète et l’étang de Thau, des hippocampes ont élu domicile dans les coques de bateaux de plaisance, abandonnées au naufrage, constituant la plus grande population d’Europe. Tout en haut de la chaine alimentaire, les grands prédateurs font la loi.

Non loin de Morehead en Caroline du Nord, l’épave de l’Aeolus et toutes les épaves du secteur accueillent des requins tigres des sables lors de leur migration vers le nord. Des premières bactéries à la naissance de jardin luxuriants, les fonds sous-marins sont ainsi les témoins silencieux de la douce colonisation des épaves.

