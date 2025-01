NON ESSENTIEL de Bastien Simon part en tournée !

À bord de son camion jaune, le réalisateur Bastien Simon a parcouru le Grand Est de la France et ses dix départements pour tenter de répondre à cette question fondamentale : les artistes sont-ils essentiels ?

A l’occasion de la sortie du film NON ESSENTIEL, réalisé par Bastien Simon, Scènes & Territoires, en association avec le dispositif Focus Film Grand-Est coordonné par l’association Image’Est, organise une tournée Grand-Est du film produit par Nomades, en coproduction avec Moselle TV, avec la participation du Réseau des Diffuseurs du Grand Est, avec le soutien de la DRAC Grand-Est.

L’histoire

À travers six résidences d’artistes en milieu rural et quartier prioritaire de ville, les habitants viennent échanger, créer, rêver, qu’ils soient enfant ou centenaire, bénévole ou élu, que ce soit dans une cité, une église, une maison médicalisée ou sur un pédalo.

Une certaine cartographie se dessine sous nos yeux, où le geste de l’artiste est au cœur de ce qui nous lie.

Road trip aux rencontres improbables et histoires plus ou moins joyeuses, NON ESSENTIEL porte un regard particulier, poétique, décalé ou absurde sur ce qui lie ces jeunes créateurs à des habitants de milieux ruraux : entraide, ouverture des possibles partage, le film prend le temps d’interroger la place des artistes aujourd’hui : « NON ESSENTIEL » nous dit le titre, vraiment ?

Les séances