Le festival du film arabe de Fameck décerne son Grand Prix à un film palestinien

Le palmarès de la 35e édition du Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch vient d’être révélé lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée ce samedi 12 octobre à 18h. Le festival se poursuit dimanche toute la journée.

Le Jury du Grand Prix est composé de Nora Hamdi (romancière et réalisatrice), Frédéric Bouraly (comédien), Leïla Kilani (réalisatrice) et Geneviève Garrigos (présidente d’Amnesty International France de 2008 à 2016, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de 2009 à 2020), a décerné le Grand Prix au film :

THE TEACHER de Farah Nabulsi (Royaume-Uni, Palestine, Qatar, 2023)

Bande-annonce

« Une grande fresque humaniste rappelant le cinéma néoréaliste italien, une tragédie à hauteur d’homme qui brille par sa dimension non-manichéenne et la façon dont elle aborde les sujets de la paternité et de la transmission. »

Un instituteur palestinien s’efforce de concilier son engagement risqué dans la résistance politique avec la possibilité d’une nouvelle relation avec Lisa, une bénévole et le soutien affectif qu’il apporte à l’un de ses élèves, Adam.

Le jury a également décerné une mention spéciale au film Les filles d’Abdul-Rahman de Zaid Abu Hamdan.

PRIX DE LA PRESSE

Soutenu par la Ville de Fameck

Le Jury Presse est présidé par Ariane Allard (journaliste, critique à la revue Positif et chroniqueuse cinéma dans l’émission « Le Masque et la Plume » sur France Inter. Membre du conseil d’administration du Syndicat français de la critique de cinéma), Marine Bohin (journaliste cinéma pour le magazine Sofilm et comédienne), Sabrina Kassa (journaliste, éditrice et autrice, membre de la rédaction de Mediapart), Cédric Lépine (critique de cinéma, conférencier spécialisé dans l’Histoire du cinéma et contributeur du site jeune public Benshi, membre du Syndicat français de la critique de cinéma) et Nicolas Colle (journaliste cinéma pour À Voir À Lire, Bulles de Culture et la Radio du Cinéma, membre du Syndicat français de la critique de cinéma), a primé le film :

LES ENFANTS ROUGES de Lotfi Achour

(Tunisie, France, Belgique, Pologne, 2024)

« D’une rare puissance visuelle, ce film aborde la question du djihadisme à travers le regard d’un enfant, d’après une histoire vraie, osant mêler réalisme et onirisme, violence et candeur, sans rien perdre de son acuité »

Alors qu’ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués par des jihadistes. Accusé d’être un indic de l’armée, Nizar 16 ans, est décapité et Achraf 14 ans reçoit l’ordre de porter la tête coupée de son cousin en guise de message macabre à la famille. Avec l’aide de Rahma, sa cousine, Achraf va porter son fardeau à travers un voyage aussi douloureux qu’initiatique.

Le jury a également décerné une mention spéciale au film La mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi.

PRIX DU JURY JEUNES

Soutenu par la Région Grand Est

Le Jury Jeunes, composé de lycéens, a primé le film :

HAJJAN d’Abu Bakr Shawky (Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, 2023)

Bande-annonce

« L’esprit de compétition est au cœur de ce film. À travers les courses de chameaux, nous avons découvert un univers dépaysant, avec toutes ses étapes, ses épreuves et ses moments intenses. »

Les frères Matar et Ghanim vivent dans l’immense désert d’Arabie Saoudite où ils se consacrent à l’élevage de dromadaires. Lorsqu’une tragédie survient, le jeune Matar se lance dans les courses de dromadaires pour garder sa chamelle Hofira. Après avoir été engagé par l’impitoyable propriétaire Jasser, Matar doit tout

donner pour lutter et sauver la vie d’Hofira.

PRIX DU DOCUMENTAIRE

Soutenu par Batigère

Le Jury du Documentaire est présidé par Dima Al Joundi (réalisatrice libanaise, productrice, distributrice, consultante et formatrice en audiovisuel). Elle est entourée de Kamal Hachkar (cinéaste indépendant franco-marocain, professeur d’histoire), Catherine Catella (réalisatrice, scénariste, chef monteuse) et Dominique Hennequin (journaliste, auteur, réalisateur et producteur), a primé le film :

NO OTHER LAND de Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor (Palestine, Norvège, 2024)

Bande-annonce

« Une œuvre collective, un geste cinématographique fort et nécessaire »

Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une alliance improbable se développe entre eux pour réaliser un film comme un acte de résistance créative sur la voie d’une plus grande justice.

Le jury a également décerné une mention spéciale au film Under the sky of Damascus de Heba Khaled, Talal Derki et Ali Wajeeh.

PRIX DU PUBLIC

Soutenu par le Conseil Départemental de la Moselle

MA PART DE GAULOIS de Malik Chibane (France, 2024)

Bande-annonce

Destiné à un CAP Mécanique, Mourad se retrouve finalement en cursus général grâce aux stratagèmes de sa mère. Objectif : le bac ! Une formalité pour les « Français » du centre-ville mais un événement sismique pour Mourad et son entourage : le premier de la cité à aller jusqu’au bac ! Dans son lycée général, séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique. Avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l’arrivée au pouvoir de Mitterrand au printemps 1981, la Mère avait tout imaginé, sauf que son Mourad soit totalement indifférent au sacro-saint baccalauréat, en

assumant sa part de Gaulois.